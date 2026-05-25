Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, mostró el problema de salud que enfrenta en Italia

La actriz Caterin Escobar ha tenido a sus millones de seguidores pegados a las pantallas de sus celulares en los últimos días, compartiendo el minuto a minuto de lo que parecía ser un romántico y paradisíaco viaje por Italia con nada más y nada menos que su novio, el exfutbolista e icono de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

Le puede gustar: “Finjan sorpresa”: Santiago Alarcón expuso su voto a la presidencia días antes de las elecciones

Cabe recordar que esta inesperada pero muy aplaudida historia de amor nació entre las estaciones de cocina y las cámaras de ‘MasterChef Celebrity’, donde la química entre el exdefensor y la artista fue tan evidente que terminó traspasando las pantallas hasta convertirse en un noviazgo en firme.

Sin embargo, no todo ha sido selfis perfectas frente al Coliseo Romano o cenas románticas a la luz de las velas. Fiel a esa naturalidad y frescura que la caracteriza en sus plataformas digitales, Caterin encendió las alarmas de sus fanáticos al revelar que no la está pasando del todo bien debido a un inesperado problema de salud que le terminó aguando la fiesta en pleno territorio europeo.

A través de sus historias, la actriz confesó que desarrolló una severa reacción alérgica en algunas partes de su cuerpo. Para no dejar dudas, añadió una impactante foto mostrando en detalle el brote y la fuerte alergia que invadió la piel de su brazo, dejando claro que detrás de las vacaciones perfectas que se ven en Instagram, siempre hay espacio para los gajes del oficio de ser viajero.

¿Quién es la expareja de Caterin Escobar?

Antes de gritar a los cuatro vientos su felicidad junto al excapitán de la Tricolor, la vida sentimental de Caterin Escobar estuvo marcada por una de las relaciones más mediáticas, estables y comentadas del entretenimiento criollo. La actriz estuvo casada durante varios años con el talentoso y reconocido actor cucuteño Jimmy Vásquez, recordado por sus innumerables papeles en el teatro y la televisión nacional.

La pareja, que en su momento conformó uno de los hogares más consolidados de la farándula tras enamorarse en los sets de grabación, trajo al mundo a su hijo Matías y construyó un proyecto de vida que parecía indisoluble. Sin embargo, en el año 2022 y tras semanas de intensos rumores en los portales de chismes, los mismos actores confirmaron de manera madura y tranquila que habían tomado la decisión de divorciarse en los mejores términos posibles. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación de profundo respeto y cordialidad enfocada en el bienestar de sus hijos, permitiéndose cerrar ese ciclo con madurez y avanzar con total éxito en sus nuevas páginas amorosas.