Jurado de MasterChef reveló que Claudia Bahamón le ofreció vivir en su casa: “yo la amo”

Belén Alonso, una reconocida chef mexicana, quien durante varios años se ha dedicado a la gastronomía. Si bien, inició como asistente de cocina, su talento la llevó a ser becada para estudiar en Australia, contando así con conocimientos de diferentes partes del mundo. La chef cuenta con dos negocios gastronómicos: ‘Maison Belén’, un restaurante de alta cocina, así como también una panadería más conocida como ‘Maison Ana’,

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Recientemente, en medio de una entrevista con Bravíssimo de Citytv, Alonso habló de su proceso de adaptación al país, en la que reveló una conmovedora anécdota que demuestra la calidad humana de la carismática presentadora del programa, Claudia Bahamón.

Alonso, quien llegó al territorio nacional con la incertidumbre natural de enfrentarse a una nueva cultura y a un formato televisivo masivo, confesó que se sentía un poco abrumada por la soledad de los primeros días en un hotel. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Bahamón intervino con una propuesta completamente inesperada que cambió las reglas del juego y selló una entrañable amistad entre ambas.

La chef Belén relató textualmente cómo la querida conductora huilense la abordó tras bambalinas para ofrecerle un espacio en su propia intimidad familiar, con el único objetivo de hacerla sentir respaldada y bienvenida en Colombia. “Quiero que estés contenta en Colombia, que no te sientas sola. Yo te ofrezco que si quieres vivir en mi casa en lugar de en un hotel, puedes venirte porque tengo un cuarto libre”, le manifestó Bahamón con total sinceridad.

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La reacción de la exigente jueza fue de absoluto estupefaciente e incredulidad ante semejante desprendimiento. “Le dije: ‘¿Estás loca?’. Y ella me respondió: ‘Es que no te lo estoy diciendo de broma, si te quieres venir a vivir conmigo puedes vivir por los cuatro meses (que dura la grabación)’”, recordó la chef con evidente emoción en sus ojos.

Para la chef mexicana, este acto de hospitalidad pura marcó un antes y un después en su experiencia dentro de la producción de RCN. Aunque por cuestiones de logística y espacio personal prefirió mantener su independencia, el noble desinterés de la conductora caló hondo en sus sentimientos.

“O sea, me partió. Ahí me entregué a Claudia Bahamón... yo la amo, la amo”, sentenció Alonzo ante las cámaras de Bravíssimo, dejando en claro que la complicidad que los televidentes empiezan a notar en la pantalla es el reflejo de un cariño genuino estructurado detrás de las cámaras.