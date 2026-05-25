Beba volvió a ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y así quedó el top 4 del reality

La cuenta regresiva para conocer al ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha comenzado oficialmente. En una noche del pasado domingo, durante una velada cargada de emociones, nerviosismo y una notable expectativa popular, las votaciones del público dictaron sentencia: la influencer barranquillera Beba de la Cruz se convirtió en la más reciente y definitiva eliminada de la competencia, quedándose a las puertas de la gran final.

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Su salida no solo marca el fin de una de las participaciones más comentadas y controversiales del formato, sino que también despeja el panorama para revelar quiénes disputarán el millonario premio. Tras la salida de la creadora de contenido, el reality show definió de manera oficial a sus cuatro grandes finalistas, configurando un podio de cierre inédito y sorpresivo para la teleaudiencia.

Así quedó el Top 4 para la gran final

Con la eliminación de Beba de la Cruz, la competencia entra en su etapa cumbre con un grupo de finalistas integrado exclusivamente por hombres. Tras más de cuatro meses de estricto aislamiento, alianzas cambiantes y complejas estrategias de convivencia, los colombianos eligieron a los cuatro competidores que se medirán el próximo viernes 29 de mayo por el gran galardón de 400 millones de pesos.

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Los clasificados que buscarán apagar las luces de la casa estudio son:

Alejandro Estrada: El reconocido actor fue el primero en asegurar su cupo directo a la última instancia, consolidándose como uno de los favoritos de la temporada.

El reconocido actor fue el primero en asegurar su cupo directo a la última instancia, consolidándose como uno de los favoritos de la temporada. Tebi Bernal: El deportista y modelo paisa avanzó firme en la última semana gracias a su rendimiento y el respaldo constante de su fanaticada.

El deportista y modelo paisa avanzó firme en la última semana gracias a su rendimiento y el respaldo constante de su fanaticada. Juanda Caribe: El humorista costeño ratificó su fuerza ante el público en la gala de eliminación, liderando las votaciones con un sólido 47,08% de los apoyos.Newsroom RCN Radio

El humorista costeño ratificó su fuerza ante el público en la gala de eliminación, liderando las votaciones con un sólido 47,08% de los apoyos.Newsroom RCN Radio Valentino Lázaro: El influenciador y creador de contenido logró el último cupo disponible de la noche al registrar un 28,43% de la votación masiva.

El ganador absoluto del reality se definirá única y exclusivamente mediante la votación digital del público durante la transmisión en vivo de la gala de cierre.

El tramo definitivo del reality

La salida de Beba de la Cruz reconfigura las dinámicas del programa en sus últimas horas al aire. De acuerdo con las instrucciones del Jefe, los días previos a la gran final estarán enfocados en campañas individuales intensas para capturar el voto popular. Para ello, se ha confirmado el reingreso temporal de varios de los exparticipantes más icónicos de esta edición, quienes asumirán el rol de jefes de campaña de los cuatro semifinalistas.

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La cita definitiva para los seguidores del formato está programada para este viernes a las 8:00 p. m. por las pantallas del Canal RCN. La mesa está servida y las alianzas de los cuartos quedaron en el pasado; ahora, la última palabra la tienen los televidentes.