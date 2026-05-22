No es Nataly Umaña: Ella es la brillante mamá del hijo de Alejandro Estrada

A lo largo de su trayectoria pública, las relaciones sentimentales de Alejandro Estrada han estado bajo el foco constante de los medios de comunicación. Su matrimonio de varios años con la actriz Nataly Umaña se convirtió en una de las historias más mediáticas del país, especialmente tras la ruptura de la pareja en televisión nacional.

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Sin embargo, detrás de los reflectores y el revuelo de la farándula, muchos seguidores del actor y empresario desconocían un aspecto fundamental de su vida privada: Estrada ya era padre de un joven mayor de edad, nacido mucho antes de dicho vínculo matrimonial.

El nombre que ha despertado la curiosidad del público es el de Laura, la madre de Tomás Estrada. A diferencia de la alta exposición que caracteriza la carrera del padre de su hijo, ella ha optado por mantener un perfil estrictamente reservado, construyendo una realidad alejada del espectáculo y enfocada plenamente en el éxito profesional.

De acuerdo con declaraciones previas brindadas por el propio Alejandro Estrada en diversos espacios de entrevista, Laura posee una mente brillante. Durante su juventud en Bogotá, cursó estudios simultáneos de Derecho y Antropología en la Universidad de los Andes. Esta sólida y exigente formación académica le permitió orientar su carrera hacia el ámbito intelectual y el sector corporativo internacional.

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Con una trayectoria laboral que ya supera los 15 años, la experiencia de Laura se ha consolidado principalmente en industrias de alta exigencia global como la minería, el petróleo y el gas. En estos sectores multinacionales, se desempeña con éxito en áreas de negociación de alto nivel, gestión de contratos y comunicación corporativa global.

Debido a las exigencias operativas de las firmas internacionales con las que colabora, Laura ejerce sus exigentes funciones manejando con total fluidez tres idiomas en su entorno laboral cotidiano.

Una nueva vida en el sur de Francia

Actualmente, la vida de Laura y su hijo transcurre en Europa. El núcleo familiar se encuentra radicado en Marsella, la emblemática ciudad portuaria del sur de Francia. Tomás Estrada se trasladó a territorio europeo hace algunos años con el objetivo inicial de culminar sus estudios de educación secundaria. Una vez finalizada la etapa escolar, el joven tomó la decisión de permanecer en el país galo para iniciar su educación universitaria.

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A pesar de haber crecido en un entorno multicultural privilegiado, que hoy en día le permite dominar de forma fluida cuatro idiomas, Tomás ha seguido el ejemplo de discreción de su madre. El joven ha preferido mantenerse distante de la televisión y de la exposición masiva en las plataformas digitales, resguardando su privacidad a toda costa.

El vínculo entre Alejandro Estrada y la madre de su hijo comenzó en las aulas, durante sus respectivos periodos universitarios en Colombia. Fue en esa etapa juvenil cuando nació Tomás. Aunque la relación sentimental como pareja llegó a su fin años después, el actor ha coincidido en que lograron establecer una relación de amistad madura, basada en el respeto mutuo y enfocada siempre en el bienestar de su hijo, demostrando que la madurez y el éxito también se viven lejos de las pantallas.