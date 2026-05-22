Diego Guauque alertó a sus seguidores al revelar que lleva hospitalizado 5 días, ¿cuál fue la razón?

El programa ‘Séptimo Día’ tiene dentro de su nómina de periodistas e investigadores a Diego Guauque, comunicador que salió triunfante de una dura lucha contra el cáncer, y que aprovechó su historia para inspirar a muchos que como él pasaron por esto. Esta vez, decidió abrir su corazón desde la cama de hospital para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía.

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“Hoy, desde una cama de hospital, vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa”, comenzó escribiendo el periodista en una publicación que rápidamente acumuló miles de mensajes de apoyo.

El exintegrante de Séptimo Día hizo una autocrítica sobre cómo, en muchas ocasiones, los profesionales y figuras públicas tienden a descuidar su bienestar en pro de la productividad. Según relató, uno suele posponer el descanso y restarle importancia a las advertencias de salud, creyendo erróneamente que “siempre habrá tiempo”, hasta que una crisis personal obliga a detenerse por completo.

En el mensaje, Guauque fue enfático al aclarar cuál es el estado actual de su salud para evitar especulaciones entre su audiencia: “Esta hospitalización no está relacionada con el cáncer, seguramente sí es una consecuencia de aquellas batallas tan duras que hace unos años me tocó enfrentar para seguir vivo”.

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Como es bien recordado por el público colombiano, el periodista superó hace un tiempo un complejo proceso contra un sarcoma abdominal, un episodio que marcó un antes y un después en su vida profesional y personal, convirtiéndolo en un referente de resiliencia.

Más allá de brindar un parte médico sobre su situación actual, el periodista aprovechó su plataforma para lanzar una reflexión profunda a sus seguidores, instándolos a no ignorar su bienestar físico y mental.“Por eso hoy solo quiero recordarles algo: cuídense. Háganse chequeos. Descansen. Abracen a quienes aman. Bajen un poco el ritmo cuando el cuerpo se los pida. Porque al final, la salud no es un lujo, es todo”, concluyó en su mensaje.

El video publicado en su cuenta oficial de Instagram ha generado una ola de solidaridad. Colegas, amigos y seguidores han inundado su perfil con deseos de pronta recuperación, agradeciendo al periodista por utilizar su propia experiencia, una vez más, como un recordatorio vital sobre priorizar la vida sobre el exceso de trabajo.

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Hasta el momento, Guauque no ha entregado más detalles sobre el diagnóstico específico que lo mantiene bajo observación médica, pero sus palabras han servido para que su comunidad permanezca atenta a cualquier novedad.