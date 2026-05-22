Esperanza Gómez sé quebró en plena entrevista al recordar a su esposo fallecido: “Me da mucho sentimiento”

Esperanza Gómez es una reconocida modelo, empresaria y actriz de cine para adultos colombiana, nacida en Belalcázar, Caldas. Su salto a la fama comenzó en el modelaje convencional tras ser elegida como Chica Águila a finales de la década de los 90, para después convertirse en la primera colombiana en triunfar masivamente en producciones internacionales del género porno.

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Por estos días, la modelo estuvo en diferentes medios hablando de uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la lucha contra el cáncer que enfrentó su esposo y cómo esta situación terminó afectando gravemente su salud emocional. Según relató, la enfermedad de su esposo coincidió con otros problemas personales y emociones que llevaba guardadas desde su infancia, generando una fuerte crisis emocional.

“Mi esposo tenía cáncer y empezó en una lucha muy fuerte… a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”, señaló durante la conversación. Para Esperanza, la acumulación de estas situaciones la llevó a un estado en el que sintió que no podía continuar con normalidad sus proyectos. “Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad y depresión muy fuerte”, expresó, al referirse a la etapa posterior a la enfermedad y muerte de su pareja.

Mientras que en su paso por la emisora Bésame, recordó la canción de “Mi mundo tú” de Camilo Sesto, la cual le había dedicado a su esposo: “Yo fui la que se la dedique hace como tres años, le letra es hermosa y para mí, yo sentía que mi esposo era mi mundo”, afirmó.

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En ese momento le pusieron un fragmento, mientras la escuchaba entre lagrimas expresó: “Me da mucho sentimiento porque mi esposo falleció y se la dedique porque sentía que encontrar un hombre tan maravilloso, yo incluso antes de que falleciera hablaba de lo hermoso, de lo afortunada que yo me sentía por el regalo que me había dado Dios”, expresó.

La modelo también dio detalles de la personalidad de su pareja, indicando que tenía un carácter fuerte para hablar pero que tenía un corazón de oro, esto con el buen trato a las personas y sobre todo a sus empleados.

¿Quién es el esposo de Esperanza Gómez?

Aunque Esperanza Gómez suele mantener gran parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, en varias oportunidades ha hablado del apoyo que ha recibido por parte de su esposo, con quien lleva una relación estable desde hace varios años.

La actriz ha explicado anteriormente que su pareja no pertenecia al mundo del entretenimiento y que ambos han preferido manejar su relación conbajo perfil, especialmente para proteger su privacidad frente a la atención mediática y las redes sociales.

Precisamente por esa reserva, la revelación sobre la enfermedad de su esposo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían la difícil situación que atravesaba la fallecida pareja de la actriz.