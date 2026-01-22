Alejandro Estrada confesó que no quiere hacer lo mismo que Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

La primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ de RCN dejó uno de los momentos más tensionantes de la televisión nacional, el cual fue protagonizado por la actriz Nataly Umaña. Allí se vio envuelta en un romance con Miguel Melfi, pero lo controversial fue que la actriz llevaba varios años de matrimonio con el también actor Alejandro Estrada. Para este 2026, fue el turno del actor de unirse al conocido reality, el cual empezó el pasado 12 de enero.

Durante estos días, empezó a surgir el rumor de que quizá había una posible atracción entre Alejandro y la modelo, Yuli Ruíz, esto a partir de que han creado una gran cercanía y para el público existía química. Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, tuvo una charla sincera con ella, esto con el fin de aclarar lo que está surgiendo entre ambos y las intenciones que tenía.

En primer momento aseguró que tenía rabia con él mismo y que no era por estar en la placa de eliminación, por lo que decidió pedirle un espacio a Yuli Ruíz, argumentando que no quería generar falsas expectativas. Si bien reconoció que le parece una mujer totalmente atractiva e interesante, no podía ofrecerle algo más que una amistad en este momento.

Estrada recalcó que tiene claro lo que estaba haciendo mal, pero Yuli le contestó que ella ha tomado todo como un juego y que no tenía ninguna intención con él. Antes, Estrada había tenido una conversación con Alexa, donde se soltó en llanto y expresó la misma preocupación, pero que no quería que su estrategia fuera una relación, por lo que se interpretó como que no quería que se repitiera lo ocurrido con su expareja, Nataly Umaña.

¿Alejandro Estrada y Nataly Umaña regresaron?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña generaron sorpresa por su aparición en el primer capítulo de La danza de los millones de Caracol Televisión, donde tuvieron que enfrentar diferentes pruebas, pero a lo largo de ellas demostraron el carisma y la conexión que los une. En medio de la serie de declaraciones sobre un posible regreso, hay que aclarar que el mencionado capítulo fue grabado hace más de un año, es decir, antes de que Nataly ingresara a ‘La casa de los famosos’ y se diera su respectiva separación.

¿Quién es la expareja de Alejandro Estrada?

Se trata de Dominica Duque, una reconocida periodista, presentadora y modelo colombiana, egresada de Comunicación Social de la Universidad Eafit. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en importantes medios de comunicación como La FM y el Canal RCN, donde actualmente se desempeña como presentadora de entretenimiento en la emisión central de noticias.

Tras el romance y noviazgo que surgió entre Alejandro Estrada y Dominica Duque durante su participación en MasterChef Celebrity 2024, su relación llegó a su fin en julio del 2025. Las especulaciones empezaron después de que se dejaran de seguir en redes sociales, lo que trajo consigo varios comentarios por parte de sus fans, y así Estrada fue quien decidió confirmar su ruptura a través de un sentido mensaje, dejando claro que finalizaron su noviazgo en los mejores términos.