¿Andrés Cepeda a la presidencia? El cantante frenó en seco a quienes lo confunden con Iván Cepeda

Las redes sociales no dan tregua y, en ocasiones, la delgada línea entre la realidad y la confusión digital genera momentos que se vuelven virales en cuestión de minutos. El más reciente protagonista de estos curiosos malentendidos fue el cantautor colombiano Andrés Cepeda, quien tuvo que salir a aclarar de manera tajante su postura frente a una oleada de comentarios que lo vinculaban directamente con el escenario político nacional.

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Todo comenzó como una publicación habitual de trabajo. El bogotano, reconocido por sus icónicas baladas románticas, compartió un posteo en sus cuentas oficiales para hablar sobre su más reciente show en Orlando, Estados Unidos. Lo que se perfilaba como un espacio de interacción con sus fanáticos de la diáspora colombiana terminó convirtiéndose en un debate electoral sin precedentes dentro de su perfil.

“Voy a votar por ti”: Las insólitas reacciones de los internautas

El detonante de la conversación fue una serie de comentarios de usuarios que, de manera errónea, confundieron al intérprete de “Día Tras Día” con el actual senador de la República, Iván Cepeda. La confusión escaló rápidamente de tono. “Voy a votar por ti”, escribió una usuaria entusiasmada, acompañando su mensaje con varios emojis de apoyo.

Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando otro internauta fue mucho más allá en su admiración equivocada y comentó: “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos por siempre jamás”.

Las respuestas en el post no tardaron en multiplicarse exponencialmente. Mientras algunos usuarios despistados seguían el juego de la supuesta candidatura, la gran mayoría de la comunidad digital aprovechó la situación para desatar una ola de memes y burlas por la evidente confusión colectiva entre ambos personajes públicos.

La contundente respuesta del Andrés Cepeda

Ante la magnitud que estaba tomando el asunto y para evitar que el rumor siguiera creciendo, el propio Andrés Cepeda decidió tomar cartas en el asunto, reaccionar públicamente y aclarar que su vida transita por los escenarios y no por los pasillos del Congreso.

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“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, respondió el artista de manera directa a uno de los usuarios que insistía en su faceta gubernamental. Para que no quedara ningún tipo de duda, en otra réplica de la misma publicación, el bogotano insistió con un llamado a la calma: “No tengo nada que ver con política, por favor”.

Pese a sus aclaraciones, el ingenio de los colombianos continuó inundando la publicación. Varios internautas aseguraban jocosamente que el cantante “ya estaba en campaña”, mientras que otros jugaban con la idea de imaginarse cómo serían los conciertos del artista convertidos en plazas políticas, o debates presidenciales ambientados con sus canciones más melancólicas.

La confusión generalizada, sin embargo, tiene una explicación bastante sencilla que va más allá del apellido compartido. Muchos usuarios en redes sociales aseguran que existe un aire o cierto parecido físico entre el cantante y el político Iván Cepeda.

Por ahora, Andrés Cepeda deja claro que el único voto que busca conquistar es el del público a través de sus canciones, manteniéndose firmemente al margen de las urnas y de las contiendas electorales del país. Sin embargo, para parar esta ola de comentarios terminó desactivando los comentarios depositados en su último post del Instagram.