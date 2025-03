Andrés Cepeda celebró que uno de sus grandes éxitos musicales cumplió 20 años

Andrés Cepeda, es la viva representación del talento rolo, pues nació en la capital en el año 1973, iniciando su trayectoria musical en la escena del rock bogotano como vocalista de la banda Poligamia a finales de los años 80. Con esta agrupación, logró posicionar varios éxitos en la radio nacional, como “Desvanecer” y “Mi generación”. Tras la disolución de Poligamia en 1998, Cepeda emprendió su carrera como solista, explorando otros géneros musicales como el pop, el bolero y el jazz. Su primer álbum, “Sé morir” (1999), marcó el inicio de una exitosa carrera que lo ha consolidado como uno de los artistas más importantes y queridos de la música colombiana. En el 2024 el bogotano logró tener un gran concierto en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, el cual afirmó el amor que le tiene su ciudad.

PUBLICIDAD

Por estos días, el cantante conmemoró los 20 años de uno de sus grandes éxitos, se trata ‘Si Fueras Mi Enemigo' canción que hace parte de su álbum ‘Para Amarte Mejor’ que lanzó en el año 2005. Esta producción cuenta también con ‘Voy a Extrañarte’, canciones que después de dos décadas siguen cautivando el corazón de los fans del artista.

¿Por qué Andrés Cepeda no se convertirá en papá?

Durante una entrevista con ‘Los Impresentables’ de Los40, Cepeda confesó que junto a su esposa, Elisa Restrepo, habían tomado la decisión de no tener hijos, una elección que ha sido motivo de reflexión y consenso en su vida de pareja “Me produce mucha ternura los niños, me parece muy lindo, pero por una serie de cuestiones personales, tomamos la decisión con mi pareja de que quisimos no tener hijos… dentro del plan de la vida, de que vamos a querer hacer esto… (tener hijos) no, no”, señaló el artista. Añadiendo que: “Tenemos otro plan de vida(...) Eli es el amor de mi vida, mi cómplice, una gran aliada”.