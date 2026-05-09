Revelan nuevos detalles de los asesinatos en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’: ya había amenazas

Lo que revela el video del ataque del que fueron víctimas dos miembros de “Sin senos sí hay paraíso” en Colombia. Foto: Captura de pantalla

Casi se cumple un mes del triple asesinato en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’, cuando un criminal el pasado 18 de abril, le quitó la vida a tres hombres que hacían parte de la logística y producción de la serie televisiva en el centro de Bogotá.

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Las autoridades han avanzado en las investigaciones y en la recopilación de testimonios, con el objetivo de esclarecer con mayor precisión los hechos. Una de las personas que ha brindado mayor información es el guardia de seguridad que se encontraba en el parqueadero, pues preció el primer ataque a tan solo metros.

“Como a las 14:45 sale un muchacho de la producción que estaba dentro del parqueadero. En ese momento había mucha gente adentro de una productora que estaba grabando y pidieron el parqueadero para set de vestuario. Uno de ellos sale a fumar y es cuando se acerca el señor que estaba rondando y, sin mediar palabra,con un cuchillo se le viene por detrás y le pasa el cuchillo por el cuello, como degollándolo”, dijo el vigilante a las autoridades y revelado por Semana.

Efectivamente la víctima era Nicolás Perdomo, quien estaba recostado sobre la reja dialogando con otra persona. En los videos que se han filtrado en redes sociales, se observa cuando Josué Cubillos, el asesino de las tres personas, se abalanza sobre el hombre y lo agrede con un arma cortopunzante.

“El muchacho herido se gira y le empieza a gritar al tipo que por qué lo agredía, que no apuñalara, y se ve que se va a correr hacia la parte de arriba. El agresor lo persigue y le daba más puñaladas por la espalda. No sé si se las pegaba, pero se veía que le lanzaba”, expresó el guardia de seguridad.

Fue en ese momento, que los compañeros de Nicolás Perdomo salen a auxiliarlo, pero además a confrontar al agresor, quien termina lastimando a dos individuos más.

Materia de video también da cuenta que los integrantes de la productora apuñalan a Cubillos y le propinan golpes con piedras y palos; no obstante este alcanza a agredir a su segunda víctima faltal identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas.

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Al final, además de los asesinatos de los dos miembros del set de ‘Sin senos sí hay paraíso’, se reportó que el atacante Josué Cubillos también terminó sin vida debido a la gravedad de sus heridas.

Ya había amenazas un día antes

El medio de comunicación Semana, pudo establecer a través de los investigadores, que el agresor quien era paciente psiquiátrico, ya había estado el día anterior en el lugar y había amenazados a personal del Instituto Roosevelt.

“Siendo las 2:05 de la tarde del día 17 de abril, me informa que en el área de archivo de consulta externa había un ciudadano que al parecer tenía una navaja. Se envió un vigilante a revisar; al momento de llegar, la persona que tenía la navaja estaba hablando con funcionarios y les manifestaba: ‘Esto es un instituto médico y me tiene que ayudar’. Eso fue lo que entendí, ya que este señor estaba aparentemente como drogado, no se le entendía muy bien”, dice el testimonio revelado por Semana.

En ese momento los funcionarios le explicaron a Cubillos que no podían atenderlo, a lo que él responde de forma violenta.

“Al notar que estaba generando riesgo a las personas del Instituto, me le acerco y le indico que quienes estaban en la sala no podían colaborarle, y que yo lo podía orientar, pero en la parte de afuera. Al salir del edificio, este ciudadano agarra a un vigilante de la parte de atrás del cuello, específicamente de la ropa, y lo intimida con la navaja. Los vigilantes que estaban cerca lo reducen sin ningún tipo de agresión”, dice el testimonio.