¿Competencia para Sebastián Martínez? Fabián Ríos reveló el ‘millonario’ negocio que busca llevar a cabo con su pareja Yuly Ferreira

Fabián Ríos y Yuly Ferreira son una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional por sus recordados papeles en algunas producciones nacionales entre las que se destacan ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Doña bella’, ‘Los Reyes’, entre otras. Si bien, decidieron tomar un nuevo rumbo en Miami, llevando a cabo otros proyectos esto no ha sido impedimento para que constantemente visiten Colombia.

Yuly quien suele ser muy activa en sus redes sociales dejó ver que desde hace varias semanas se encuentra en el país con su familia disfrutando de sus padres, hermanos y resto de seres queridos. También aprovechando para dejar en firme un proyecto que venían trabajando desde hace un tiempo y el buscan que logre ser todo un éxito y el cual no había sido revelado a sus seguidores, pues al parecer deseaban que este fuera toda una sorpresa.

El hecho fue revelado por el programa de entretenimiento ‘La Red’ en donde reiteraron que la familia se encuentra en Colombia con el fin de finiquitar un negocio en el que se encuentran, se trata de la producción de café el cual será exportado a los Estados Unidos en los próximos meses. Si bien, la información no ha sido compartida por ambos actores, los presentadores no dudaron en enviarles los mejores deseos para este nuevo proyecto, pues no sería nada sencillo integrar estas labores a sus otros proyectos.

Teniendo en cuenta que Fabián sigue más que activo en la actuación, pero esta vez en otro país. Por su parte, Yuly ha estado más enfocada en sus hijos, teniendo en cuenta que el menor de la familia, David tendría aproximadamente 3 años edad. Además, la familia sufrió una compleja perdida con su tercer hijo lo que produjo que estuvieran más unidos que nunca con el fin de superar este complejo de la mejor manera posible.

Lo cierto es que la pareja no ha dudado en aprovechar sus días en Colombia, especialmente en la finca de los papás de Yuly Ferreira para aprovechar de cada uno de los alimentos que se dan en esta teniendo en cuenta de Ferreira es una Healt Coach. Y es que a partir de su labor ha logrado destacarse en la esfera digital a parir de diversas recetas saludables las cuales comparte con sus fans.