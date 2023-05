“No estoy de acuerdo con que se echen a morir por eso”: Fabián Ríos confesó cómo lleva la pérdida de su tercer hijo

Fabián Ríos es un reconocido actor quien ha hecho parte de innumerables producciones nacionales, entre las que se destacan ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Doña bella’, entre otras. Justamente en una de las producciones conoció el amor y a quien es la mamá de sus dos hijos, la también actriz Yuly Ferreira.

La pareja suele ser muy activa en sus redes sociales, si bien, no residen en Colombia buscan estar conectados con sus fieles seguidores. Sin embargo, hace algunas semanas confirmaron el fallecimiento del pequeño que venía en camino. La encargada de revelar la situación fue precisamente Ferreira, pero el actor no se quedó atrás, pues durante la emisión del programa ‘Lo sé todo’ reveló cómo ha tomado esta compleja situación.

El actor inició su relato confesando que tanto él como su pareja habían decidido no decir nada: “No íbamos a decir nada, pero fue David el que abrió esa brecha”, precisamente el menor de la familia, quien cuenta con apenas 3 años de edad. En medio de esta situación, Ríos quiso que su pareja estuviera tranquila tanto así que respeto la decisión de revelar el complejo momento que estaban atravesando, pues según él, también se trataba como una forma de sanarse.

Seguidamente, el actor reiteró que este resulta ser un proceso más común de lo que parece, pues el hecho de ser actores y figuras del entretenimiento no los libera de estos hechos, en medio de la conversación Fabián indicó: “Con lo que no estoy de acuerdo es con que las personas se echen a morir por eso, es una situación que el ser humano no puede controlar”.

Pues el actor aseguró que a pesar de la perdida que sufrió él y Yuly tienen otros dos hijos por quienes deben seguir luchando, destacando que actualmente cuenta con un matrimonio feliz y estable, esto después de atravesar como en todas las relaciones crisis y difíciles momentos como pareja: “Vivimos felices y si Dios nos quiere dar otro hijo o hija más maravillosa y si no nos quiere dar, maravilloso también”.

Finalmente, Fabián trató de darles un mensaje a las personas sobre la forma en que manejan las diferentes situaciones, pues aseguró que también debían ser felices con o sin hijos. Destacando que quienes tienen hijos tampoco debían llegar a sentirse mal por este hecho: “La vida uno la disfruta como le toca y nosotros esa tristeza que hemos venido pasando también la hemos disfrutado compartiéndola, abrazándonos con la gente para que sepa que somos normales”.

El reconocido actor enfatizó que las risas volvieron a su hogar luego de que lograron entender que todo pasa y ahora disfrutan como familia de cada uno de los momentos.