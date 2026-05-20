Presentadora subió a un bus lleno en vivo y el conductor arrancó sin dejarla bajar; sus colegas no aguantaron las risas

En el mundo de la televisión en vivo, los imprevistos son el pan de cada día, pero lo que le ocurrió a una reconocida presentadora durante la jornada de trabajo terminó causando risas en colegas y televidentes. Todo comenzó como un reportaje de rutina con el fin de mostrar el pulso de la movilidad en las horas pico, un escenario que suele ser caótico, pero predecible.

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Sin embargo, la adrenalina del directo le jugó una pasada épica que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. La periodista, intentando captar la esencia del transporte público, decidió abordar uno de los que se encontraba detenido en el paradero. Con micrófono en mano y la cámara siguiéndole el rastro, subió los escalones del bus que, en ese momento, lucía completamente abarrotado de pasajeros que regresaban a sus hogares. Mientras ella intentaba entrevistar a un usuario sobre la demora en las rutas, el conductor, ajeno por completo a que tenía a una figura de la televisión nacional a bordo y sin percatarse de que el equipo de producción aún no terminaba la toma, aceleró con la determinación de quien lleva el tiempo en contra.

La imagen generó risas automáticamente, la comunicadora desapareció mientras la cámara se quedaba sola capturando como el bus se alejaba cada vez más. En el set de noticias, el silencio inicial de la sorpresa fue reemplazado de inmediato por algunas carcajadas. Sus colegas, incapaces de mantener la compostura periodística, no pudieron evitar las burlas ante el “secuestro” involuntario de su compañera. Entre chistes sobre si le alcanzaría el saldo de la tarjeta y comentarios sobre su nuevo destino, la transmisión continuó en medio de un ambiente de absoluto descontrol.

Tras varios minutos de incertidumbre y mucha edición de memes improvisados por los internautas, la señal regresó al exterior. Allí apareció la presentadora, ya en una calle diferente y un tanto despeinada, retomando la transmisión con una sonrisa nerviosa pero profesional.

Explicó que tuvo que rogarle al conductor que le abriera la puerta un par de cuadras más adelante, logrando descender del bus en medio de las miradas curiosas de los pasajeros que no entendían por qué una reportera corría tras su camarógrafo en plena vía pública. Un blooper inolvidable que recordó que, en la calle, el que manda es el transporte.