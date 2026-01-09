Así quedaron las tarifas de transporte público en Medellín: pasaje del metro subió a 3.820 pesos

El Área Metropolitana del Valle de Aburá reveló este martes 9 de enero las tarifas de transporte público en la ciudad para 2026. El anunció se da después de la definición de 23,7 % de aumento al salario mínimo, que preocupó a muchos usuarios por el costo de su movilidad en una de las ciudades con los pasajes más caros del país.

Pese a que se había contemplado un aumento inicial de 8,7 %, la histórica subida del salario mínimo llevó a las autoridades a fijar el ajuste técnico final en 11,9 %, definiendo tarifas que regirán desde el sábado 10 de enero.

Aumentos en el sistema metro

En el caso del sistema de transporte masivo, que abarca Metro, tranvía, cables y Metroplús, el ajuste será en promedio del 12,1%. La tarifa para el usuario frecuente pasará de $3.430 a $3.820, los estudiantes pagarán $ 1.600, los adultos mayores $ 3.330 y las personas en situación de discapacidad $ 2.720. Por su parte, el pasaje al portador / eventual quedará en $ 4.400.

Tarifas en rutas integradas

El aumento para las rutas intermunicipales está entre $ 300 y $ 550, dependiendo de la distancia. Medellín, La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí quedaron en $ 3.800; Bello y Copacabana en $ 3.900; Girardota $ 4.400; Barbosa $ 5.350 y Caldas $ 4.000.

Por su parte, el incremento promedio para las rutas integradas del Sitva (Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá) será del 13,3%, con tarifas que varían según la cuenca. El pasaje de las de Bello, Medellín, Itagüí y La Estrella quedó en $ 4.715, Copacabana en $ 4.740, Envigado y Sabaneta en $ 4.765, Caldas en $ 4.890, Girardota en $ 5.040 y Barbosa en $ 5.890.