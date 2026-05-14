Javier Hernández Bonnet le pidió a la Selección hacerle homenaje a Falcao tras nula convocatoria de Lorenzo

Queda poco más de un mes para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y Néstor Lorenzo dio la prelista de los 55 que están en la mira para conformar el ‘combo’ que irá a la máxima cita mundialista, listado en el que no está el nombre de Radamel Falcao García. Tras esta situación, un afamado periodista de Noticias Caracol pidió que de la Federación haga un homenaje al ‘Tigre’.

Javier Hernández Bonnet es sin duda una eminencia del periodismo deportivo en Colombia, director del Gol Caracol, que en su espacio en Blu Radio realizó una editorial en la que fue enfático en que al delantero de Millonarios se le tiene que hacer un homenaje, tras su nula convocatoria por parte de Lorenzo, DT que, en una reciente rueda de prensa, fue tajante en afirmar que en un inicio si contemplaba tener a ‘Rada’, pero que ya no está en sus planes, ni siquiera como parte de su equipo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Los cinco del FPC: prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 incluye talentos locales

Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Jugadores de campo

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willier Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

“No sabes un carajo”: Roger Martínez explotó tras quedar fuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

El delantero Roger Martínez, quien milita actualmente en el Al-Taawon de Arabia Saudita, generó una fuerte polémica al reaccionar con dureza tras ser excluido de la prelista de 55 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026. A pesar de sus destacados números recientes, el atacante no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico, lo que provocó una explosiva publicación en sus redes sociales dirigida directamente al seleccionador nacional.

En su mensaje, Martínez defendió su rendimiento deportivo subrayando que es el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en la actualidad, con un registro de 23 anotaciones en 30 compromisos. Además, enfatizó que se encuentra en la pelea por ser el mejor jugador de la temporada en la liga saudí, ocupando el cuarto lugar en la tabla de goleadores y superando a figuras internacionales de la talla de João Félix. Para el atacante, su ausencia en una lista tan amplia resulta injustificada dada su regularidad y eficacia frente al arco.

“Siendo el 2do colombiano con mejor promedio de gol (23 goles en 30 partidos), peleando por ser el mejor de la temporada en la liga y el 4to máximo goleador de la liga por encima de João Félix y otros jugadores top... Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué y siempre aparecí, pero no sabes un carajo. Dios tiene el control".

Finalmente, el futbolista dejó claro que su malestar no solo radica en la decisión técnica, sino en lo que él considera una falta de conocimiento o de valoración de su actualidad por parte de Lorenzo. Con el cierre de su mensaje, Martínez evidenció una ruptura total con el proceso actual de la Selección Colombia, reafirmando que, a pesar de su exclusión, se siente en uno de los mejores momentos de su carrera profesional en el Medio Oriente.

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