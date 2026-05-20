“Pachucos”: Mónica Rodríguez arremetió contra gobernantes y autoridades tras la muerte de Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza sigue generando dolor, indignación y una conversación que va mucho más allá de un procedimiento estético fallido. Tras el hallazgo de un cuerpo en una vía de Apulo, Cundinamarca, que tendría coincidencias con la mujer desaparecida luego de acudir a un centro estético en Bogotá, la periodista Mónica Rodríguez reaccionó con dureza frente a lo ocurrido y cuestionó la respuesta de las autoridades.

Rodríguez no se guardó nada y puso sobre la mesa una molestia que muchas personas han expresado en redes sociales: la sensación de que las instituciones llegan tarde, cuando el daño ya está hecho.

“Tuvo que morir una mujer en una clínica de garaje para que las autoridades reaccionaran, ahora sí. Pachucos. ¿A cuántas mujeres más les habrá pasado lo mismo?”, escribió la periodista.

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La comunicadora también hizo referencia a otro punto sensible del caso: los reportes sobre otros cuerpos encontrados en medio de la búsqueda. Su mensaje apuntó directamente a la preocupación por las mujeres desaparecidas y a la falta de respuesta efectiva cuando las víctimas no tienen visibilidad pública o poder social.

“Buscando a Yulixa, encuentran cuerpos de otras mujeres. En este país DESAPARECEMOS y las autoridades NO nos buscan. Excepto, claro, si de por medio hay algún apellido importante o una posición privilegiada”, agregó Rodríguez.

Como quien dice, el reclamo no se quedó únicamente en el caso de Yulixa, sino que terminó abriendo una discusión más amplia sobre las desapariciones de mujeres, las búsquedas tardías y la falta de control sobre lugares que prestan servicios de salud sin garantías.

Claudia López también se pronunció

La candidata presidencial Claudia López también reaccionó al caso y expresó solidaridad con los familiares y amigos de Yulixa. Además, cuestionó duramente la operación del centro en el que, según la investigación, la mujer se practicó el procedimiento.

“El caso de Yulixa Toloza es doloroso por donde se mire. Quiero expresarles a sus amigos y familia mi solidaridad y mis condolencias. Una mujer engañada en un centro clandestino que nunca tuvo control y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de nadie; engañando mujeres y prestando supuestos servicios de cirugía para los que no tenían preparación, calidad, ni registro oficial”, afirmó López.

Sus palabras se suman al debate por los controles sobre centros estéticos clandestinos, una discusión que volvió a tomar fuerza después de que se conocieran los detalles del caso.

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Galán pidió que los responsables paguen

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también lamentó lo ocurrido. El mandatario calificó el caso como un asesinato y señaló que Yulixa se había sometido el pasado 13 de mayo a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

Galán aseguró que habló con la madre de Yulixa y pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para ubicar a todos los responsables. El alcalde afirmó: “No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”.

Las autoridades hallaron un cuerpo en una carretera de Apulo, Cundinamarca, que tendría características coincidentes con las de Yulixa Toloza. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos de identificación correspondientes.

Además, la Fiscalía confirmó dos capturas y la expedición de cinco órdenes de captura dentro del caso. Los capturados fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

Mientras avanza la investigación, las reacciones de Rodríguez, López y Galán dejan claro que el caso ya no solo se lee como una tragedia individual, sino como una alerta sobre clínicas clandestinas, controles débiles y la urgencia de buscar a las mujeres desaparecidas antes de que sea demasiado tarde.

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