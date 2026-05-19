El caso Yulixa Toloza destapó el horror de otra sede oculta de Beauty Laser en el norte de Bogotá

La investigación penal por la desaparición de Yulixa Toloza, vista por última vez hace seis días tras someterse a una intervención estética en el sur de Bogotá, llevó a las autoridades a descubrir una segunda sede de la clínica Beauty Laser. El establecimiento en el norte de la capital operaba como un eslabón clave en una red de cirugías clandestinas que hoy acumula denuncias por negligencia severa, agresiones a pacientes y falsificación de su actividad comercial.

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El centro estético del norte funcionó con aparente normalidad hasta que estalló el escándalo público. Investigadores de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación establecieron que ambas sucursales compartían el mismo número de WhatsApp para agendar valoraciones y rotaban a su personal médico de un extremo a otro de la ciudad, obligando a las pacientes a trasladarse según la conveniencia de los supuestos especialistas.

Cuando el caso Toloza cobró relevancia nacional, los administradores intentaron borrar su rastro: eliminaron perfiles en redes sociales, desactivaron líneas telefónicas y modificaron las fachadas de los locales, el segundo se encontraba ubicado en la calle 80 con carrera 19A en el sector de Los Héroes.

Al mismo tiempo, las autoridades rastrearon un vehículo vinculado al traslado de personas relacionadas con el establecimiento, el cual fue interceptado recientemente en un garaje de Cúcuta después de un seguimiento de la Sijín. Actualmente, dos personas se encuentran a disposición del ente acusador para esclarecer su grado de participación.

“Me drenaban la infección con agujas”: el horror en el quirófano

Las precarias condiciones de salubridad de Beauty Laser han dejado secuelas críticas en otras mujeres. Según reveló Citytv, una paciente de 35 años relató que, tras ser redirigida a la sede de Los Héroes para una liposucción con transferencia a glúteos, desarrolló un cuadro infeccioso severo.

La clínica le bloqueó la posibilidad de buscar ayuda en un hospital formal y la sometió a curaciones irregulares durante 16 días. “No usaban protocolos de sanidad. Me atendían de forma inhumana, con agujas me drenaban la infección”, detalló la víctima al canal local, añadiendo que los encargados la presionaron sistemáticamente para mantener el caso bajo perfil.

A las anomalías posoperatorias, donde se exigía a las pacientes proveer sus propios pañales, antibióticos y tablas abdominales, se suman perturbadores testimonios de violencia física. La denunciante aseguró que, en plena cirugía, el supuesto anestesiólogo le llego a dar golpes en el rostro para evitar que perdiera el conocimiento. Otras mujeres confirmaron el hallazgo de restos biológicos en los baños y condiciones de higiene deplorables.

Registro de peluquería para evadir controles sanitarios

El entramado de Beauty Laser operaba bajo una fachada administrativa fraudulenta. De acuerdo con el concejal Rolando Saavedra, la revisión del registro mercantil ante la Cámara de Comercio demostró que el sitio estaba catalogado bajo la actividad principal CIIU 9602, correspondiente a “peluquería y otros tratamientos de belleza”, a pesar de ofertar intervenciones quirúrgicas invasivas.

“Es muy alarmante el caso de Yulixa, quien desapareció después de realizarse una lipólisis láser en este lugar de la localidad de Tunjuelito, que sería una clínica de garaje que engañaba a sus clientes con procedimientos supuestamente seguros y a bajo costo”, advirtió el cabildante, exigiendo mayor contundencia a las autoridades sanitarias.

Las cifras del Distrito evidencian que este no es un caso aislado. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Secretaría de Salud recibió 282 quejas formales por procedimientos estéticos. 194 de ellas apuntan directamente a centros clandestinos. A pesar de los 129 operativos ejecutados este año, las denominadas “clínicas de garaje” continúan aprovechando los vacíos legales y modificando su ubicación, poniendo en riesgo inminente la vida de los ciudadanos, envidenció Saavedra.