‘No es hora de callar’: Jineth Bedoya lanzó fondo para proteger a mujeres periodistas víctimas de violencia en Colombia

Foto Jineth Bedoya lanzó fondo “No es hora de callar” para proteger a mujeres periodistas víctimas de violencia en Colombia.

La periodista Jineth Bedoya, creadora del fondo “No es hora de callar”, encabezó un emotivo discurso durante el lanzamiento oficial de esta medida de reparación dirigida a mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencia en Colombia. PUBLIMETRO Colombia participó en el cubrimiento del evento.

Con un desgarrador homenaje a las periodistas asesinadas y a las mujeres que han sufrido violencia y estigmatización por ejercer su profesión, este 19 de mayo fue presentado oficialmente en el Teatro Colón el Fondo No es Hora de Callar, impulsado por la periodista.

El fondo, adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad, financiará acciones de prevención, protección y atención para mujeres periodistas y comunicadoras en Colombia, incluyendo apoyo legal, acompañamiento psicológico, formación en seguridad y fortalecimiento de proyectos periodísticos.

La iniciativa fue creada mediante la Ley 2358 de 2024, como una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Bedoya.

Durante el acto fueron recordadas periodistas víctimas de la violencia como Silvia Duzán, Diana Turbay, Amparo Jiménez, Flor Alba Núñez y María Efigenia Vásquez, quienes fueron asesinadas mientras ejercían su labor periodística o de comunicación.

El evento destacó que el Fondo No es Hora de Callar busca fortalecer el trabajo de las mujeres periodistas y proteger la libertad de expresión en Colombia.

Durante su intervención, Bedoya agradeció la presencia de mujeres comunicadoras provenientes del Cauca y explicó que pidió especialmente su participación como representación de las periodistas que han sido silenciadas por la violencia, el exilio o la censura.

Fondo “No es hora de callar” buscará frenar violencia y acoso contra periodistas en medios de comunicación

“Quería que estuvieran aquí las mujeres que comunican y que trajeran las fotos de mis colegas ausentes, no solamente las asesinadas, sino también las que tuvieron que callar, exiliarse o abandonar su profesión”, expresó.

La periodista también agradeció el respaldo de su madre, así como el acompañamiento de organizaciones y mujeres que impulsaron la creación del fondo. “Llegar a este día me costó la vida misma, pero no me arrepiento de ninguna de las batallas que he dado para buscar justicia y transformar el dolor en un propósito colectivo”, afirmó.

Bedoya recordó que el periodismo ha sido el eje central de su vida y aseguró que, pese a las amenazas, el dolor y las secuelas de la violencia sexual sufrida tras su secuestro el 25 de mayo de 2000, nunca abandonó su compromiso con la profesión.

“El periodismo ha sido mi vida, mi fuerza y mi combustible. Es lo único que sé hacer”, señaló.

Durante el discurso, hizo un recorrido por las mujeres periodistas que marcaron su carrera y su inspiración profesional, entre ellas Marta Traba, Gloria Congote y Silvia Galvis. Hizo un agradecimiento a la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa por el apoyo que le brindaron durante tantos años.

También recordó a varias periodistas asesinadas en Colombia, entre ellas Diana Turbay, Flor Alba Núñez y otras comunicadoras que, según dijo, “fueron asesinadas no solo por ser periodistas, sino por ser mujeres”.

La creadora de la campaña “No es hora de callar” aseguró que el fondo representa una medida de reparación construida durante más de dos décadas de lucha judicial y social, tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esto ya no está solamente en el papel ni en una sentencia. Hoy es una realidad”, manifestó.

Bedoya agradeció especialmente a la viceministra de las Mujeres, Támara Ospina Posse, por impulsar el proyecto y afirmó que la creación del fondo también implicó “lágrimas y resistencia” por parte de las funcionarias que acompañaron el proceso.

La periodista también hizo referencia a la persistencia de la impunidad en casos de violencia contra periodistas y criticó la falta de respuestas frente a denuncias recientes relacionadas con estigmatización y violencia de género en medios de comunicación.

“No puedo estar completamente feliz mientras la impunidad siga presente”, afirmó.

Asimismo, denunció el acoso y la violencia sexual que muchas periodistas enfrentan dentro de las propias salas de redacción. “Nos callamos por miedo, por conservar el trabajo o porque no creemos en el Estado”, expresó.

Bedoya explicó que uno de los principales objetivos del fondo será implementar protocolos de prevención de violencia sexual y políticas de igualdad de género en medios de comunicación nacionales, regionales, públicos, privados, alternativos y comunitarios.

Según indicó, la campaña construyó estas herramientas con apoyo técnico de ONU Mujeres para fortalecer la protección de las mujeres periodistas en Colombia.

Durante el acto también se entregó de manera simbólica la “mariposa violeta”, símbolo de dignidad para las víctimas de violencia sexual.

Bedoya envió un mensaje a los grupos armados y responsables de amenazas contra periodistas y comunicadoras en Colombia.

“A quienes siguen creyendo que la mejor forma de censurarnos es atacar nuestros cuerpos y nuestra dignidad, les reiteramos que no habrá arma ni miedo por encima de nuestra determinación”, expresó.

La periodista concluyó afirmando que las mujeres comunicadoras del país entendieron que “no es hora de callar” y que su trabajo sigue siendo fundamental para sostener la memoria, la verdad y la democracia en Colombia.

Viceministra de Mujeres Tamara Ospina pidió sanar las heridas del machismo y la violencia contra mujeres periodistas

Ministerio de la Igualdad. Foto “‘No es hora de callar’: viceministra Tamara Ospina pidió sanar las heridas del machismo y la violencia contra mujeres periodistas”.

La viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse, entregó un emotivo discurso durante el lanzamiento del Fondo No Es Hora de Callar,reflexionó sobre el impacto del conflicto armado, el machismo y la misoginia en la democracia colombiana.

Durante su intervención, la funcionaria saludó a la periodista Jineth Bedoya y a su madre, Rosnelly Bedoya, así como a familiares de mujeres víctimas como Amparo Leonor, Diana, Elizabeth, Floralba, Silvia Dusán, María Elena, Marta Luz, Mariam y Beatriz.

También reconoció la presencia de mujeres periodistas, comunicadoras populares, lideresas, artistas y representantes del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Igualdad y Equidad, Luis Alfredo Acosta.

En su discurso, Ospina aseguró que el evento representó un momento para conectarse “desde el corazón” y reflexionar sobre las heridas que ha dejado la violencia en Colombia.

“Este acto nos convoca a la más profunda humanidad como miembros de este pueblo colombiano que, como dicen las naciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, es el corazón del mundo”, expresó.

La viceministra afirmó que Colombia ha sufrido “demasiada violencia, demasiado dolor y profundas heridas”, pero señaló que el país también atraviesa un proceso de sanación impulsado por generaciones de mujeres y líderes sociales.

Asimismo, sostuvo que la guerra, el machismo, la misoginia, los feminicidios y la exclusión han afectado profundamente la democracia colombiana y el ejercicio del periodismo.

“No existe la posibilidad de tener una democracia sana si no hay condiciones para investigar, para hablar de lo que muchos no quieren que se hable y para levantar la voz todas las veces que sea necesario”, manifestó.

Ospina recordó que durante décadas el país vivió atentados, persecuciones y asesinatos contra periodistas y líderes sociales con el objetivo de silenciar voces críticas.

En ese contexto, hizo referencia a la historia de Jineth Bedoya y al impacto que su caso tuvo sobre el periodismo y la sociedad colombiana.

“Tuviste que vivir hechos atroces por ejercer tu labor como periodista y eso generó una herida profunda en tu vida, en la democracia colombiana y en todo nuestro pueblo”, expresó la viceministra.

Sin embargo, destacó que Bedoya logró transformar ese dolor en un camino de resistencia y defensa de los derechos de las mujeres periodistas.

“Has decidido transformar ese dolor en una brecha por la que puedan transitar muchas otras mujeres comunicadoras y periodistas. Te has convertido en un referente para toda una generación”, afirmó.

Durante su intervención, la funcionaria también insistió en la necesidad de erradicar el machismo y las violencias contra las mujeres, señalando que estas prácticas continúan siendo una de las principales formas de perpetuar el odio y la exclusión en la sociedad.

Además, recordó que el conflicto armado en Colombia utilizó los cuerpos de las mujeres como arma y botín de guerra.

“Tenemos que erradicar el machismo de nuestra sociedad. Es una tarea necesaria para sanar el corazón del mundo”, sostuvo.

La viceministra aseguró que, aunque todavía existen retos y violencias persistentes, hoy muchas mujeres sienten mayor fortaleza para alzar la voz y continuar defendiendo la verdad y la libertad de expresión.

“Gracias a personas como tú, Jineth, estamos en un momento en el que podemos levantar la voz y atrevernos a hacerlo”, expresó.

En la parte final de su discurso, Tamara Ospina señaló que las mujeres tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro más justo y humano frente a las amenazas globales relacionadas con el odio, la violencia y la destrucción.

También afirmó que el legado de mujeres periodistas asesinadas o silenciadas continúa inspirando nuevas generaciones.

“Con esa fuerza y ese legado, mujeres como yo continuamos avanzando y venciendo el miedo todos los días. Gracias, Jineth, porque gracias a ti sabemos que no es hora de callar”, concluyó.

No es hora de callar’: ministro Luis Alfredo Acosta pidió sanar desde el dolor durante lanzamiento del fondo de Jineth Bedoya

Ministerio de la Igualdad. Foto “‘No es hora de callar’: ministro Luis Alfredo Acosta pidió sanar desde el dolor durante lanzamiento del fondo de Jineth Bedoya”.

Por su parte, el ministro de Igualdad y Equidad, Luis Alfredo Acosta Zapata, intervino durante el lanzamiento del fondo “No es hora de callar” con un discurso centrado en el dolor, la memoria y el reconocimiento a las mujeres periodistas y lideresas víctimas de la violencia en Colombia.

Durante su intervención, el ministro manifestó que quería “llorar” como una forma de sanar y reflexionar sobre las heridas que ha dejado la guerra y las violencias contra las mujeres y los pueblos indígenas.

“Llorando uno limpia el espíritu, llorando uno limpia la paz y la tierra”, expresó Acosta Zapata, quien además aseguró que a los hombres “les hacen falta muchos perdones que no se han dicho”.

El funcionario recordó el asesinato de la lideresa indígena Beatriz y aseguró que su muerte representó uno de los episodios más dolorosos para los movimientos sociales y de comunicación comunitaria. “Era una compañera luchadora, guerrera, que siempre preguntaba sobre el papel de la guardia indígena y cómo cuidar la vida y la tierra. Por acompañar la vida y la tierra la asesinaron en esta guerra”, afirmó.

En medio de su discurso, el ministro insistió en que la violencia no ha logrado silenciar las voces de las mujeres periodistas y lideresas sociales. “Hoy se levantan las cámaras, los micrófonos, la resistencia y la palabra. Hoy se levantan muchas Ginette”, señaló en referencia a la periodista Jineth Bedoya.

Acosta Zapata también reiteró varias veces la consigna “No es hora de callar”, afirmando que el periodismo, la comunicación y la cultura deben seguir siendo herramientas para defender la vida y denunciar las violencias.

“No podemos dejar de comunicar la vida, no podemos dejar de comunicar la palabra”, sostuvo el ministro, quien además pidió convertir el fondo presentado en “un escenario de curación, sanación, escucha y acompañamiento”.

El jefe de la cartera de Igualdad y Equidad aseguró que conoció el proceso relacionado con este fondo apenas llegó al ministerio hace dos meses y afirmó que, como líder indígena y guardia indígena, entendió la importancia de que el Estado acompañe iniciativas de reparación y reconocimiento.

“Los gobiernos no pueden ser indiferentes frente a procesos donde históricamente también han sido responsables o cómplices”, expresó.

Durante su mensaje, el ministro también agradeció a la viceministra de las Mujeres, Támara Ospina Posse, por su liderazgo y respaldo en este proceso, destacando el papel de las mujeres como “guerreras, luchadoras y maestras”.

Asimismo, agradeció a Jineth Bedoya por su trabajo y resistencia frente a la violencia. “Gracias por esa enseñanza, gracias por ese abrazo para continuar en esta tarea del ministerio”, manifestó.

El evento reunió a representantes del Gobierno nacional, organizaciones de mujeres, periodistas, lideresas sociales y colectivos de comunicación popular en un acto enfocado en la memoria, la reparación y la defensa de la libertad de expresión en Colombia.

El evento hizo parte del lanzamiento del Fondo No Es Hora de Callar, iniciativa enfocada en la protección, reparación y fortalecimiento de las mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencia en Colombia.