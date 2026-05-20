“Les hacen un altar”: Famosa actriz se fue en contra de la justicia colombiana por caso de Yulixa Toloza

Marcela Gallego continúa demostrando por qué es una de las actrices más completas y vigentes de la televisión colombiana. Con una trayectoria impecable que ha marcado a varias generaciones gracias a personajes entrañables en producciones que ya son parte de la cultura popular del país, la artista no solo sigue brillando en las pantallas y las tablas, sino que también se ha tomado el escenario digital. Más allá de su innegable talento actoral, Gallego ha logrado consolidar una comunidad fiel en redes sociales, donde su carisma, sus proyectos de formación y su cercanía con el público la mantienen siempre en el centro de la conversación.

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¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza generó preocupación en el país, luego de que se confirmara su desaparición tras realizarse un procedimiento de liposucción en un centro estético llamado ‘Beaty láser’.

Ante la preocupación de su familia y amigos salieron a luz algunos videos en los que se observa el grave estado en el que se encontraba Yulixa luego del procedimiento, sin dejar de lado que capturas de cámara de seguridad muestran que fue sacada de un carro por dos hombres.

Marcela Gallego pidió juzgar en Venezuela a implicados en el caso de Yulixa Toloza

Sobre las horas de la tarde de este 19 de mayo, Toloza fue encontraba en Apulo, Cundinamarca, hecho que generó dolor y rechazo entre los colombianos debido a su desenlace. Sin dejar de lado, que han sido varias las declaraciones pidiendo justicia frente a este caso y una de las que más llamó la atención tuvo que ver con la reconocida actriz, Marcela Gallego, quien aseguró:

“No. Qué los juzguen allá. Aquí los dejan libres y les hacen un altar (...) Si los extraditan, aquí quedan libres a los 3 días, déjenlos allá”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcela Gallego, quien añadió la noticia sobre qué la Fiscalía General de la Nación pedirá formalmente extradición desde Venezuela hacia Colombia de las tres personas que fueron capturadas en el caso de Yulixa Toloza.

Varios usuarios de la red social ‘X’ no dudaron en apoyar las declaraciones de Gallego asegurando que falta mano dura en la justicia colombiana.