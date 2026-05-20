Experiodista de Noticias Caracol es la nueva gobernadora encargada de San Andrés, ¿de quién se trata?

El informativo del Canal Caracol sigue marcando la pauta en la televisión nacional, manteniéndose en lo más alto delratinggracias a su cobertura inmediata y un equipo de periodistas que ya son rostros familiares en los hogares del país. Pero el éxito de Noticias Caracol no se queda solo en la señal abierta; el noticiero ha sabido dar el salto digital con fuerza, liderando las interacciones en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y YouTube, donde sus emisiones en vivo y reportajes especiales conectan con las audiencias más jóvenes que buscan estar informadas al instante y sin rodeos.

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¿Quién es Vilma Jay, experiodista de Noticias Caracol?

Vilma Jay es comunicadora social y periodista oriunda de San Andrés Islas, quien se consolidó como una de las figuras más respetadas de la televisión nacional tras laborar durante más de 12 años como corresponsal y presentadora en Noticias Caracol. Su labor periodística se destacó por la cobertura de eventos críticos en el Archipiélago, especialmente durante la reconstrucción tras el huracán Iota, lo que le valió el reconocimiento por su rigor informativo y su profundo conocimiento del territorio raizal.

Tras su salida del informativo en 2023, Jay continuó su carrera en la gestión de medios públicos convirtiéndose en una de las presentadoras principales de RTVC Noticias así como también Señal Colombia, lo que la llevó a radicarse en Bogotá y por ende, alejarse un poco de su natal San Andrés.

Vilma Jay es la nueva gobernadora encargada de San Andrés

La periodista sanandresana Vilma Jay ha sido designada oficialmente por el Gobierno Nacional como la nueva gobernadora encargada del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El nombramiento, formalizado mediante decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, se da tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del mandatario saliente por irregularidades en su inscripción.

Jay, recordada por su larga trayectoria en Noticias Caracol y su reciente paso por los medios públicos, asume las riendas del archipiélago de manera temporal mientras se define la terna oficial que completará el período constitucional, enfrentando el reto de liderar la administración local con el respaldo de su amplio conocimiento del territorio isleño.

Hasta el momento, la periodista no se ha referido a este tema, sin embargo, ha sido blanco fuertes críticas, pero también de varios mensajes de apoyo, los cuales aplauden esta decisión que sería de manera temporal.