Famoso cantante aplaudió la campaña de Abelardo de la Espriella y tildó de “lamentable” la de Paloma Valencia

Lucas Arnau es uno de los cantautores y músicos más representativos, queridos y consolidados del pop latino y el tropipop en Colombia. Su nombre es sinónimo de una trayectoria impecable marcada por el romanticismo y por haber compuesto e interpretado himnos cotidianos que se instalaron en el corazón del país, como Te doy mi vida, De rodillas y Para qué. Arnau representa al artista que ha sabido evolucionar de la mano de la industria sin perder su esencia melódica, logrando un equilibrio perfecto entre la nostalgia de sus clásicos y las nuevas propuestas en el ecosistema digital.

Le puede gustar: “Colombia se merece un mejor...”: Mhoni Vidente rompe el silencio y lanza dura advertencia sobre las elecciones

El artista más allá de su rol musical ha buscado ser honesto con sus seguidores refiriéndose así en varias ocasiones a la política colombiana, dejando claro su descontento con Gustavo Petro y desde hace varias semanas dejó ver su apoyo a Abelardo de la Espriella para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, en medio de una de sus más recientes apariciones,

“La campaña del tigre ha sido impecable, la de Paloma, lamentable. Muchos que la respetamos, la teníamos como una buena opción para el país, pero su discurso con voz impostada y sus acciones incoherentes durante las últimas semanas han desinflado a muchos y por ende han debilitado su campaña. Eso no es culpa de la gente, es culpa de ellos mismos al tomar decisiones equivocadas y de hacer una campaña que no se basa en propuestas si no más bien en rivalidades, cuando supuestamente estábamos del mismo lado, hoy es evidente que no! Acá la protagonista es Colombia Que sigan en negación es problema de ellos, pero de este lado, seguiremos celebrando un fervor legítimo y como cada día se unen más y más colombianos a la manada del tigre, quien es el único que tiene posibilidades REALES de derrotar al continuismo. Dios quiera que ganemos en primera vuelta y que se acabe esta incertidumbre que tanto daño le hace a nuestro país”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Lucas Arnau.

¿Quién es la esposa de Lucas Arnau?

Al hablar del corazón del cantautor paisa es recordar, inevitablemente, su larga e icónica relación de una década con la reconocida actriz y modelo Isabel Cristina Estrada, una unión que se convirtió en una de las favoritas de la farándula nacional hasta su sorpresivo divorcio en 2015. Hoy en día el corazón del cantautor paisa tiene un nombre propio Diana Bonell. La relacionista pública y empresaria representa la estabilidad, la madurez y un nuevo y feliz capítulo en la vida del intérprete de Te doy mi vida. Tras dejar atrás las uniones de alta exposición con figuras de la farándula, Arnau encontró en Diana a su compañera ideal, con quien no solo comparte una sólida relación sentimental, sino también una profunda complicidad que se evidencia en las contadas, pero muy emotivas publicaciones en sus plataformas digitales.