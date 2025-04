“Cuando el amor es tan fuerte, uno hace lo que sea”: Lucas Arnau y Carlos Baute se reencuentran musicalmente con ‘Volverte a ver’

El romanticismo y las canciones “del alma” como muchos las catalogan, sin duda, han estado presentes en las carreras artísticas de Lucas Arnau y Carlos Baute, un colombiano y un venezolano que volvieron a unir sus voces con una nueva colaboración ‘Volverte a ver’, donde el pop y los sonidos tropicales le dan vida a una historia de amor y conexión emocional con la que buscan evocar los sentimientos puros del ser humano.

PUBLICIDAD

Un añorado reencuentro:

Arnau y Baute se volvieron a encontrar así como es mencionado en su canción ‘Volverte a ver’, luego de 10 años. Pues, evidentemente, durante este tiempo crecieron no solo a nivel personal sino también a nivel artístico. Su última colaboración fue ‘Lo que dejaste al no volver’, lanzada en el año 2015 y aunque para muchos termina siendo una simple coincidencia, lo cierto es que estas historias terminan conectándose.

Si bien, su más reciente lanzamiento ‘Volverte a ver’ es una canción escrita por Lucas Arnau, quien ha dedicado su vida a hacer música, al pensar en la producción de esta, el primer nombre que vino a su cabeza, fue, precisamente, el de Calos Baute, según él, un gran amigo y cantautor:

“Carlos es mi hermano, somos muy amigos. En Ecuador estuvimos girando con Carlos hace unas semanas y ahí dijimos, vamos a hacer el trabajo otra vez porque hay un reclamo en general de la industria y del público por las canciones románticas y bailables que hacemos nosotros que poder a la mujer allá arriba, en ese pedestal donde se lo merece y que ha sido nuestra musa para todas las canciones, la gente está pidiendo esas canciones que te tocan el alma, las románticas que puedes dedicar y al mismo tiempo bailar.

Entonces yo empecé a escribir canciones y escribí ‘Volverte a ver’ e inmediatamente se me ocurrió Carlos Baute, lo llamé y le dije ‘puedes oír esta canción en este momento’, él iba manejando, entonces me dijo mándamela (…) Inmediatamente, él oyó la canción me dijo cuenta conmigo, Carlos es un bacán es un tipazo, no es una estrella intocable y siempre está dispuesto a trabajar con sus amigos”.

A pesar de que los tiempos de grabación terminaron siendo complejos en cuanto al estudio, ambos artistas pusieron lo mejor de sí para que este proyecto lograra ser un éxito, buscando darle un mayor impulso a nivel visual, donde la frescura y la unión jugaron un papel clave en las calles de Nueva York:

PUBLICIDAD

“Con muy pocos recursos, Nueva York tiene un montón de reglas, grabar un video tampoco es tan fácil, digamos que queríamos tener una producción super grande, pero no podíamos. Nos tocó ser muy recursivos (…) Teníamos también un concepto muy claro sobre lo que queríamos hacer.

Cuando el amor es tan fuerte, uno hace lo que sea por volver a ver a esa persona. Esta es una canción para esas personas que quieren volver a ver a alguien, de hecho se está viralizando en las redes sociales, porque la gente la está usando como muestra de ese querer ver a alguien. Por ejemplo, Carlos hizo un post muy bonito porque lleva como 17 o 18 años sin poder ir a Venezuela, entonces hizo un post de ‘quiero volverte a ver Venezuela’ y hay muchas razones y muchas situaciones las que uno puede querer volver a ver a alguien o a algo y esta es una canción perfecta para eso”.

20 años del sello musical de Lucas Arnau:

‘Volverte a ver’ llega en un momento importante en la carrera de Lucas Arnau, quien cumple en este 2025, 20 años de carrera artística, que si bien, la cataloga como un arduo camino, la satisfacción de seguir en la música ha sido su mayor recompensa, pues no solo ha estado detrás de la composición de cada una de sus canciones, sino también de otros reconocidos cantantes del género popular, estando así abierto a la exploración de nuevos sonidos, pero manteniendo la esencia del romanticismo en cada una de ellas.

“El año pasado alcancé a escribir unas 200 canciones, ahora estoy escribiendo para otros artistas también, es una gran evolución para mí, porque había sido muy egoísta con mis canciones y las había querido para mí, ahora las estoy empezando a compartir, pero yo creo que la evolución está en las letras, en el cantar, en la puesta en el escenario.

Musicalmente, aquí seguimos, mantener una carrera, poder contar una carrera 20 años hacia atrás, no cualquiera lo cuenta, gracias a Dios hemos tenido la fortuna de estar entre los corazones de la gente y enter los teléfonos de la gente y eso me hace sentir muy orgulloso de pensar que después de 20 años puedo mirar para atrás y decir tengo más de catorce número uno en la Latinoamérica. Aquí vamos a seguir dando la batalla hasta que la muerte nos separe”.

Otra de las grandes sorpresas, además de su canción ‘Volverte a ver’, es que Lucas Arnau y Carlos Baute oficializaron su gira por algunos países llevando su música a Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y por supuesto, Colombia. Arnau confesó que espera que también lleguen a Europa, pero esto se sabrá con el paso de las semanas.

“Ya tenemos varias fechas vendidas y lo que van a ver de diferentes es que van a ver a dos artistas muy amigos que se toman la música de una manera muy divertida y que van a intercalar el mismo escenario y la misma banda, vamos a tener los mismos músicos y vamos a cantar canciones juntos no solo ‘Lo que dejaste al no volver’ y ‘Volverte a ver’ sino muchas más. Vamos a cantar canciones de Carlos, canciones mías, vamos a salir uno a uno, no vamos a hacer un bloque cada uno, será algo muy dinámico, muy bonito, lleno de éxitos”.