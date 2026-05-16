Abelardo de la Espriella se pronunció tras asesinato de integrantes de su campaña en Meta

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció este sábado luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona López, dos hombres vinculados a su campaña en el departamento del Meta, según reportaron medios nacionales. El hecho ha generado conmoción en medio de un ambiente electoral que ya venía marcado por tensiones, señalamientos y preocupaciones por la seguridad de quienes participan en política en distintas regiones del país.

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De acuerdo con los reportes conocidos, Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador local de la campaña de De la Espriella en ese municipio, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una jornada de campaña en Villavicencio. En el ataque también murió Fabián Cardona López, señalado por medios como asesor o integrante del equipo político en la zona.

El caso fue confirmado por reportes periodísticos que citaron a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y encendió nuevamente las alarmas sobre la violencia política en Colombia, especialmente cuando faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quiénes fueron los responsables del crimen ni cuál habría sido el móvil del ataque.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras el asesinato?

A través de un comunicado y de un video publicado en sus canales, De la Espriella rechazó el asesinato de los dos integrantes de su campaña y expresó dolor por lo ocurrido. En su pronunciamiento, el candidato aseguró que las víctimas fueron atacadas por su participación política y las describió como personas comprometidas con su proyecto electoral.

Uno de los apartes que más ha circulado de su declaración fue: “su único delito fue creer en la patria”, frase con la que el candidato buscó presentar el crimen como un ataque contra miembros de su equipo político. También anunció que encabezará una caravana en homenaje a Devia y Cardona, a quienes llamó “ese par de valientes”.

Sin embargo, aunque el pronunciamiento del candidato fue fuerte y apuntó contra actores armados ilegales, es importante señalar que las autoridades aún no han entregado una conclusión oficial sobre los responsables del asesinato. Por ahora, cualquier señalamiento directo debe leerse como una posición política del candidato y no como una determinación judicial.

El asesinato de Rogers Devia también tiene un peso particular por su trayectoria local. Además de haber sido alcalde de Cubarral, era una figura conocida en el Meta y hacía parte de la estructura territorial de la campaña de De la Espriella. En un proceso electoral, este tipo de liderazgos suelen ser claves porque conectan las candidaturas nacionales con las comunidades, organizan recorridos, convocan reuniones y sostienen la movilización en municipios donde la política se vive de manera mucho más cercana.

El caso ocurre en un momento especialmente sensible para la contienda presidencial. La seguridad de candidatos, equipos de campaña y liderazgos locales vuelve a quedar en el centro de la conversación pública, no solo por el impacto que tienen estos hechos en una campaña, sino por el mensaje de temor que pueden dejar en territorios donde participar en política sigue implicando riesgos.

Por ahora, se espera que las autoridades avancen en la investigación y entreguen información oficial sobre lo ocurrido en Cubarral. Mientras tanto, la campaña de Abelardo de la Espriella mantiene su llamado de rechazo y homenaje a las víctimas, en medio de una discusión nacional que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta urgente: cómo garantizar que hacer política en las regiones no siga siendo una actividad atravesada por el miedo.