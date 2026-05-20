Esposa de Marcelo Cezán no se quedó callada y enfrentó a quienes la critican por la particular educación de su hijo

El caleño Marcelo Cezán es uno de los presentadores más afamados de la televisión colombiana, teniendo en su currículum el paso por distinguidos programas como ‘Bravíssimo’, ‘Do Re Millones’, y ‘Cien colombianos dicen’; trayectoria que fue fundamental para que RCN lo tuviera como opción primera para reemplazar a Cristina Hurtado como presentadora de ‘La Casa de los Famosos’. Justamente, la esposa de Marcelo ha dado de qué hablar al responder a críticas por la manera cómo educa a su hijo lejos de los colegios tradicionales.

Ya son casi doce años de matrimonio los que lleva Cezán junto al amor de su vida, la actriz y locutora Michelle Gutiérrez, mujer con la que trajo al mundo al ser que llegó a complementarles su felicidad, su pequeño hijo Fabricio, niño que no deja de sorprenderlos con sus talentos y la solvencia que tiene frente a las cámaras, haciéndole concordancia al dicho: “hijo de tigres sale pintado”.

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Marcelo Cezán y su familia Instagram: Michelle Gutiérrez

La actriz de doblaje recientemente concedió una entrevista al formato digital ‘Emprendedoras en Pañales’, en la que dejó en claro por qué decidieron con Cezán que su hijo estudiara de manera virtual.

“Muchas personas están en desacuerdo con que nuestro hijo se críe de manera virtual, pero es que eso no es criar, él estuvo en un colegio presencial. Estuvo en muchos y no sentimos que estén preparados para los niños de hoy, para lo que preguntan, hacen y dicen”, afirmó Cezán.

“Los niños están con una evolución debido a la tecnología que no se la podemos prohibir, pero sí controlar. Los niños están con otro chip. Él tiene su estudio virtual, sus extracurriculares, y también está con sus amigos; también viaja y yo le muestro el mundo. (...) Yo quiero que tenga herramientas para el día en el que papá y mamá falten”, añadió.

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Campanita consiguió prestigioso trabajo tras salir de LCDLFC3; ¿nuevo compañero de Nicolás Arrieta en RCN?

Previo a su paso por este concurso de ‘Nuestra Tele’, Frank Luna, tuvo una destacada participación en el formato de la competencia, ‘El Desafío’ de Caracol TV, del cual pasó para cumplir uno de sus más grandes sueños como profesional, ser presentador en un formato de variedades, como lo fue en ‘Día a Día’.

Luna es consciente de que esta oportunidad se le podría volver a dar y más a sabiendas de que uno de los exparticipantes de ‘La Casa’, Nicolás Arrieta, hoy destaca como host en ‘Buen Día, Colombia’, por eso en conversación con el diario gratuito más grande del mundo manifestó algunas de sus expectativas laborales:

“Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. (...) Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista. Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí”, afirmó Campanita.

“Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir ‘volada’ de La Casa de los Famosos”, añadió.