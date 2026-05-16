El ´agropecuario´ explicó las razones por las que solicitó una visita del ICBF para Aida Victoria Merlano y su hijo

La influencer espera un hijo de su pareja, Juan David Tejada. / Foto: Instagram @aidavictoriam - Tomada el 24 de marzo de 2025.

Aida Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de revelar que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, llegaron a su casa tras una denuncia presentada por su expareja, Juan David Tejada, relacionada con el cuidado de su hijo.

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La situación, que rápidamente abrió debate entre sus seguidores, se habría originado mientras la creadora de contenido se encontraba en México participando en el reality La Mansión VIP. Según lo que han reportado medios nacionales, Tejada habría cuestionado que Aida Victoria viajara al exterior mientras el menor permanecía en Colombia bajo el cuidado de otras personas.

Sin embargo, es importante aclarar que hasta ahora no hay una conclusión pública del ICBF que determine abandono, vulneración de derechos o algún tipo de responsabilidad por parte de la influenciadora. Por eso, la información debe entenderse como parte de una disputa familiar y mediática que todavía no tiene una decisión institucional conocida.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la visita del ICBF?

De acuerdo con lo que contó la creadora de contenido en sus redes sociales, los funcionarios del ICBF llegaron a verificar las condiciones en las que se encontraba su hijo. Aida Victoria aseguró que entregó información sobre su viaje, sus compromisos laborales y el cuidado del menor durante su ausencia.

La barranquillera explicó que su participación en el reality hacía parte de un proyecto laboral, y que el niño no habría estado desatendido, sino acompañado por personas de su círculo cercano. Aun así, la denuncia de Juan David Tejada puso el caso en manos de la entidad encargada de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

El episodio también reabrió una conversación que suele aparecer con fuerza cuando figuras públicas hablan de maternidad, trabajo y crianza. En redes, algunos usuarios cuestionaron la decisión de la influenciadora de viajar, mientras otros señalaron que una madre también puede cumplir compromisos profesionales siempre que garantice el cuidado de su hijo.

Por ahora, lo más prudente es esperar si el ICBF o alguno de los involucrados entrega nuevos detalles sobre el caso. Mientras tanto, la discusión sigue creciendo en redes sociales, aunque el foco debería mantenerse en la protección del menor y no en convertir una situación familiar en un juicio público sin información completa.