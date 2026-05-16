Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, sorprendió al anunciar su nuevo proyecto lejos de Caracol, ¿pausa en la TV?

Melina Ramírez se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas y exitosas de la televisión colombiana, dueña de un carisma que ilumina cualquier escenario. Tras su recordado paso por los reinados y el periodismo deportivo, la caleña supo conquistar el exigente horario prime time gracias a su impecable conducción en formatos de gran éxito como ‘Yo Me Llamo’. Su estilo fresco, empático y profesional la ha posicionado como un referente de la presentación en el país, demostrando que su talento va mucho más allá de su innegable belleza. Melina no solo domina las pantallas de los hogares nacionales, sino que ha sabido construir una marca personal sólida basada en la autenticidad.

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¿Cuál es el nuevo emprendimiento de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

Hace pocos días Melina Ramírez estuvo haciendo parte de Caracol Radio donde se refirió a su nuevo emprendimiento, actividad que integra con su presencia en la televisión colombiana, tratándose precisamente de una plataforma de experiencias de bienestar:

“Sé que muchos me conocen desde el otro lado como presentadora, yo me llamo en las pantallas, pero ahorita me lanzo como emprendedora, como empresaria del bienestar. Este es un mundo en el que estoy desde los ocho años, muchos años atrás, un gran recorrido. Tengo una madre muy especial, una madre que me ha inculcado este despertar de la conciencia y que a lo largo de todos estos años me he preparado, me he certificado, estudiado, pero siempre era algo muy personal, era algo muy mío y ha llegado el momento como de compartirlo.

Por eso nace la ronda con la intención de poner al servicio de las personas herramientas muy poderosas de transformación. Es una plataforma de experiencias de bienestar, como bien lo has dicho. Tendremos yoga, meditación, sound healing, constelación familiar, grupal y cura danza, y también experiencias de marcas de lujo, que tenemos unos sponsors bastante espectaculares.

Entonces entre esos productos que tenemos con la ronda, que les quiero contar, porque tenemos talleres, tenemos retiros, tenemos viajes, también tenemos algo muy interesante que me encantaría compartirles, y es que ofrecemos como todo ese acompañamiento en el mundo empresarial“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor colombiano, quien lleva más de 10 años dándose a conocer en la pantalla chica, contando con apariciones en producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Dulce amor’ y ‘La traicionera’ del Canal RCN.

Ahora, Juan Manuel será uno de los protagonistas de ‘La influencer’ dándole vida a su personaje de Salvador Sarabia, quien terminará no solo trabajando sino también convirtiéndose en el gran amor de Maritza