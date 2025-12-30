Melina Ramírez mostró su inmensa tristeza por no pasar Fin de Año con su ‘hijito’

Ya son 35 calendarios los que acumula la vallecaucana Melina Ramírez, mujer a la que muchos conocieron en El Desafío 2017 y que en los últimos años se ha destacado por ser la presentadora de programas como ‘Yo Me Llamo’. Justamente esta talentosa mujer dejó con el corazón arrugado a miles de sus fans al mostrar que no pasará año nuevo con su hijo, niño al que le mandó un emotivo mensaje desde la lejanía.

Para 2019, Carvajal y Ramírez trajeron al mundo a su pequeño ‘Salva’, niño por el que mantienen una cercana relación en procura de brindarle la mejor crianza posible; hasta el punto que en el cierre de este año decidieron que Salvador debía pasar las fiestas junto a su padre en Estados Unidos.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Melina Ramírez salió de su rol en Caracol para brillar en la cárcel ‘El buen pastor’ de Bogotá

Tras esta situación, Melina no pudo ocultar su tristeza y lo manifestó mediante una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 5,4 millones de seguidores, en la que mostró una captura de una videollamada con su ‘retoño’ acompañada de las palabras: “Mi bebé. Nadie se imagina lo que te extraño. Pero verte feliz en tus vacaciones, me da fuerza siempre”.

Melina Ramírez Instagram

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez?

Tras darle fin a su idilio con el padre de su hijo Salvador, Mateo Carvajal; Ramírez decidió darle una nueva oportunidad al corazón y contrajo matrimonio con el reconocido actor Juan Manuel Mendoza, con una boda de ensueño que realizaron en la ciudad de Cartagena en noviembre del año en mención.

Cabe recordar que Mendoza hizo parte de reconocidas producciones, como ‘A corazón abierto’, ‘El penúltimo beso’, ‘Cumbia Ninja’, ‘La niña’, ‘Siempre bruja’, y ‘La influencer’.