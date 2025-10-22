Melina Ramírez se ganó prestigioso premio que muchas presentadoras de RCN anhelan

Ya son 35 calendarios los que acumula la vallecacucana Melina Ramírez, mujer a la que muchos conocieron en El Desafío 2017 y que en los últimos años se ha destacado por ser la presentadora de programas como ‘Yo Me Llamo’. Justamente su profesión le permitió recibir un prestigioso premio que muchas de su gremio quisieran tener en sus estantes.

Ya son 5,4 millones de seguidores los que acumula Ramírez en su cuenta de Instagram, plataforma en la que compartió uno de los más grandes logros de su vida, ya que se convirtió en una de las ganadoras de la novena edición de los Premios Produ, en la categoría de ‘Mejor Presentadora de Programa Concurso".

Melina Ramírez en 'Vos Podés' (Captura de pantalla)

"Mi primer premio como presentadora. Recuerdo cuando empecé presentando noticias deportivas, después presenté un reality de fútbol, luego llegué a Caracol para presentar El Desafío, Yo Me Llamo, La Vuelta Al Mundo y muchas otras cosas más. Miro hacia atrás y me siento orgullosa del camino recorrido, de los aprendizajes, pero sobre todo de poder crecer cada día como persona y como profesional. Gracias a Dios, a mi familia y a ustedes que siempre me han manifestado tanto cariño, eso significa MUCHO para mí“, fueron las palabras de Melina tras este importante logro.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez?

Tras darle fin a su idilio con el padre de su hijo Salvador, Mateo Carvajal; Ramírez decidió darle una nueva oportunidad al corazón y contrajo matrimonio con el reconocido actor Juan Manuel Mendoza, con una boda de ensueño que realizaron en la ciudad de Cartagena en noviembre del año en mención.

Cabe recordar que Mendoza hizo parte de reconocidas producciones, como ‘A corazón abierto’, ‘El penúltimo beso’, ‘Cumbia Ninja’, ‘La niña’, ‘Siempre bruja’, y ‘La influencer’.