Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, celebra millonario proyecto, ¿Caracol en el olvido?

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que en este 2025 alcanzó sus 10 años al aire, convirtiéndose así en uno de los ‘realities’ más queridos por los televidentes. A lo largo de este tiempo, los jurados han sido César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales, siendo los encargados de elegir al doble de su artista favorito.

Le puede gustar: Este es el lío legal que deberá enfrentar la familia de Yeison Jiménez tras su deceso

Desde hace varias temporadas, quien hace parte del ‘reality’ es precisamente, Melina Ramírez, quien se ha consolidado con el paso de los años como una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento, ganándose así el cariño de los televidentes.

Aunque actualmente la caleña no se encuentra haciendo parte de ninguna producción de Caracol Televisión, lo cierto es que la serie de proyectos siguen presentes para ella, pues en medio de una de sus más recientes apariciones, Ramírez no ocultó su emoción ante una nueva marca de la que estaba esperando ser parte desde hace varios años. “Un sueño hecho realidad. Desde hoy hago parte de la familia Carolina Herrera 2026“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’.

Cabe resaltar que la presencia de Melina en algunos programas de entretenimiento le ha permitido alcanzar una amplia visibilidad, la cual al día de hoy se traduce en marcas que desean trabajar con ella y, por ende, seguir abriéndose puertas en la industria del entretenimiento.

Melina Ramírez Tomada de las redes sociales de Melina Ramírez

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor colombiano, quien lleva más de 10 años dándose a conocer en la pantalla chica, contando con apariciones en producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Dulce amor’ y ‘La traicionera’ del Canal RCN.

Juan Manuel es uno de los protagonistas de ‘La influencer’ dándole vida a su personaje de Salvador Sarabia, quien terminará no solo trabajando, sino también convirtiéndose en el gran amor de Maritza.