Violencia en campaña: Asesinan a exalcalde que coordinaba campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta

Asesinan a coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta.

Hacia las 9:00 de la noche del viernes 15 de mayo, un atentado con arma de fuego en la vía que conduce hacia el municipio de Cubarral, Meta, acabó con la vida de Rogers Mauricio Devía Escobar, exalcalde de ese municipio y cooordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento.

Lea también: “Con mi hija no se metan”: El duro mensaje de Paloma Valencia a un candidato y sus seguidores por hablar de la menor

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero cuando llegó al lugar ya no tenía signos vitales por el tiro que recibió en la cabeza, según el reporte preliminar del personal médico. Su acompañante, Eder Fabián Cardona López, quien también presentaba lesiones de gravedad por el atentado, falleció poco después en el hospital del municipio de Granada.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de esa campaña presidencial, confirmó el crimen y expresó públicamente su dolor por el atentado. Según relató, Devía Escobar había estado durante el día recogiendo publicidad política en Villavicencio y fue atacado de regreso al Cubarral.

Esto le puede interesar: “Bajeza y ruindad”: Angélica Lozano rechaza afirmaciones sobre presunta relación familiar con hija de Paloma Valencia

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó el crimen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

La mandataria convocó un consejo extraordinario de seguridad para este domingo en la Gobernación del Meta, con el propósito de analizar la situación y fortalecer las acciones de investigación y control.

Finalmente, desmintió versiones sobre presuntos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército en la zona, y aseguró que las autoridades mantienen operaciones especiales en el departamento, con énfasis en el lugar de los hechos.