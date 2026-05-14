Esperanza Gómez habló de la reciente muerte de su madre y su esposo: “Ha sido la etapa más difícil de mi vida”

La actriz y empresaria colombiana Esperanza Gómez conmovió a sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre uno de los momentos personales más difíciles que ha atravesado en los últimos meses. En medio de una entrevista con LOS40 Colombia, la también creadora de contenido se sinceró sobre el duelo que vive tras la muerte de su esposo y de su madre, dos pérdidas que ocurrieron en un corto periodo de tiempo y que, según contó, afectaron profundamente su salud emocional.

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La conversación, que empezó alrededor de su historia personal y del libro autobiográfico que ya tiene escrito, terminó abriendo una parte muy sensible de su vida. Esperanza explicó que, aunque su autobiografía está terminada, todavía no se siente preparada para publicarla, pues en sus páginas revive episodios familiares dolorosos y momentos de su niñez que siguen removiendo heridas.

En la entrevista, la actriz confirmó que su esposo falleció el 30 de octubre del año pasado, mientras que su madre murió el pasado 17 de abril. Gómez explicó que la enfermedad de su pareja fue un proceso muy fuerte para ella, especialmente porque enfrentó un diagnóstico de cáncer.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre la muerte de su esposo?

Durante la conversación, Esperanza Gómez habló con la voz entrecortada sobre la enfermedad de su pareja y lo que significó acompañarlo en ese proceso. “Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte y obviamente la enfermedad de él me afectó demasiado”, expresó.

Aunque reconoció que la muerte de su madre también fue un golpe profundo, la actriz aseguró que la pérdida de su pareja ha sido lo más difícil de sobrellevar. “Lo que más me afectó fue la pérdida de mi pareja”, dijo durante la entrevista.

Su confesión generó una conversación entre sus seguidores, no solo por la dimensión de las pérdidas, sino porque Esperanza habló de algo que muchas veces se vive en silencio, el duelo cuando se juntan varias despedidas, el agotamiento emocional y la dificultad de continuar en medio de situaciones familiares complejas.

La razón por la que no ha querido publicar su autobiografía

En la misma entrevista, Esperanza Gómez explicó que su libro autobiográfico ya está escrito, pero decidió frenar su publicación porque toca temas personales que aún le resultan difíciles de enfrentar públicamente.

La actriz aclaró que la decisión no tiene que ver con su esposo, a quien describió como un gran hombre, sino con episodios de su infancia y con situaciones relacionadas con su madre. “No porque hable mal de mi esposo, porque era un gran hombre, sino porque también toco temas de mi niñez donde mi mamá hizo cosas bastante fuertes”, explicó.

Este punto le da otro matiz a su testimonio, porque no se trata únicamente de hablar de una pérdida reciente, sino de cómo la memoria familiar puede abrir heridas antiguas. Para Esperanza, publicar su historia no sería solo contar su vida, sino volver a pasar por momentos que todavía tienen un peso emocional fuerte.

Este no ha sido el único momento reciente en el que la actriz ha hablado públicamente sobre situaciones complejas de su vida. En septiembre de 2025, durante una entrevista con el programa La Red, Gómez se refirió a un delicado diagnóstico relacionado con su columna vertebral.

¿Quién es el esposo de Esperanza Gómez?

Aunque Esperanza Gómez suele mantener gran parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, en varias oportunidades ha hablado del apoyo que ha recibido por parte de su esposo, con quien lleva una relación estable desde hace varios años.

La actriz ha explicado anteriormente que su pareja no pertenecia al mundo del entretenimiento y que ambos han preferido manejar su relación con bajo perfil, especialmente para proteger su privacidad frente a la atención mediática y las redes sociales.

Precisamente por esa reserva, la revelación sobre la enfermedad de su esposo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían la difícil situación que atravesaba la fallecida pareja de la actriz.