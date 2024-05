El “desubicado” comentario que hizo Néstor Morales de Omar Geles y Esperanza Gómez que revolucionó las redes sociales

Tristeza, sentimientos encontrados y recuerdos han florecido luego de la lamentable muerte del acordeonero y compositor Omar Geles en Valledupar, por lo que muchas personas han rendido homenaje, incluso hasta en el Congreso de la República realizaron una presentación musical a cargo del senador Carlos Meisel.

PUBLICIDAD

En conversaciones de los periodistas de Blu Radio, que reaccionaron al concierto improvisado que realizaron en el Congreso, incluso llevo a que en la conversación incluyeran a la reconocida actriz porno del país, Esperanza Gómez.

Mientras miraban el video y opinaban los presentadores del programa Mañanas Blu, uno de los periodistas comentó: “menos mal no se murió una actriz porno”. Provocando que el director del programa, Néstor Morales, le dijera al padre Linero, quien también participa, “pregúntese, padre, cómo va a ser el homenaje cuando se muera Esperanza Gómez, si esto es con el vallenato”.

Al contrario de lo que podría esperar, sus compañeros de la mesa no reaccionaron de manera burlesca y más bien rechazaron el comentario de Néstor Morales. “Esperanza Gómez no representa lo que representa Omar Geles. Uno no puede comparar el aporte a la cultura que hizo Geles que se acaba de morir”, indicó uno de los periodistas que recibió el apoyo del padre Linero, quien también comentó: “es una ironía. Qué desprecio de los andinos por la cultura nuestra”.

Vea el video completo:

Rindieron homenaje a Omar Geles en el Congreso de la República

En horas de la tarde de este miércoles 22 de mayo, en la plenaria del Senado de la República, rindieron honores, pues el senador Carlos Miesel, subió al estrado a cantar uno de los vallenatos por los que recordarán al acordeonero y compositor Omar Geles.

A blanco y negro fue la canción que cantó, que la última vez que fue interpretada por Geles, fue en compañía de Silvestre Dangond en el estadio El Campín, en Bogotá.