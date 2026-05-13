“Caí en ansiedad y depresión”: Esperanza Gómez habló de la dura batalla contra el cáncer que enfrentó su esposo

La actriz y empresaria Esperanza Gómez abrió su corazón en una reciente entrevista con LOS40 Colombia y reveló uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la lucha contra el cáncer que enfrentó su esposo y cómo esta situación terminó afectando gravemente su salud emocional.

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Durante la conversación, la también creadora de contenido confesó que atravesó un periodo de ansiedad y depresión mientras acompañaba a su pareja en el complejo proceso médico, situación que incluso la llevó a pausar uno de los proyectos más personales de su carrera, su autobiografía.

El cáncer de su esposo cambió todo

Según relató Esperanza Gómez, la enfermedad de su esposo coincidió con otros problemas personales y emociones que llevaba guardadas desde su infancia, generando una fuerte crisis emocional.

“Caí en ansiedad y depresión”, confesó la actriz al hablar sobre la presión emocional que vivió durante ese periodo.

La colombiana explicó que escribir su libro autobiográfico removió episodios dolorosos de su niñez y también situaciones familiares delicadas relacionadas con la enfermedad de su pareja, motivo por el que decidió detener temporalmente la publicación.

Además, aseguró que sentía temor por las posibles consecuencias familiares y emocionales que podría generar exponer públicamente algunos detalles de su historia personal.

¿Quién es el esposo de Esperanza Gómez?

Aunque Esperanza Gómez suele mantener gran parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, en varias oportunidades ha hablado del apoyo que ha recibido por parte de su esposo, con quien lleva una relación estable desde hace varios años.

La actriz ha explicado anteriormente que su pareja no pertenece al mundo del entretenimiento y que ambos han preferido manejar su relación con bajo perfil, especialmente para proteger su privacidad frente a la atención mediática y las redes sociales.

Precisamente por esa reserva, la revelación sobre la enfermedad de su esposo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían la difícil situación que atravesaba la pareja.

La razón por la que no ha publicado su libro

En la entrevista para LOS40 Colombia, Esperanza también reveló que su biografía quedó suspendida porque no se sentía emocionalmente preparada para compartir ciertos capítulos de su vida.

La actriz aseguró que el proceso de escritura terminó convirtiéndose en algo mucho más complejo de lo que imaginaba, pues revivió experiencias familiares dolorosas que todavía no logra superar completamente.

Aunque actualmente se muestra más tranquila, reconoció que fue una etapa muy dura que prefirió vivir en silencio y lejos de las redes sociales.