En medio de vainazo a Francia Márquez, Petro recuerda a Esperanza Gómez y Amaranta Hank: “Se querían quedar conmigo”

El consejo de ministros de este martes 15 de julio, llamó la atención por las polémicas frases que dejó el presidente Gustavo Petro, respecto a personas que hacen parte de su gobierno, como de otras que no tienen nada que ver con la política.

En esta caso, el mandatario se refirió a una de las diferencias que tiene con la actual vicepresidente Francia Márquez, por el nombramiento en el Ministerio de la Igualdad de Juan Carlos Florián y Amaranta Hank, dos actores que hicieron contenido para adultos.

Sin embargo, Petro no se quedó ahí, también se refirió a la otra actriz porno Esperanza Gómez y el episodio en el que tanto ella como Amaranta, señalaron tener atracción por él.

“La señora vicepresidente que sale en las conversaciones de ‘leivinistas’ me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florian y a la señora Amaranta Hank, que además me hizo pasar una pena porque en las elecciones ni más ni menos que con la Esperanza Gómez, dijeron que se podían quedar conmigo. Eso no es igualdad. Los funcionarios de Francia siguen en el ministerio y siguen sin ejecutar”, dijo el jefe de Estado.

Es importante señalar, que en 2022, en plena campaña electoral, Esperanza Gómez dio una entrevista en la aseguró que la inteligencia de Gustavo Petro la atraía.

“Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”, fueron las palabras en su momento de la actriz porno.

Otras polémicas frases de Gustavo Petro en el consejo de ministros

Nuevamente refiriéndose a Francia Márquez y al ministro de la Igualdad, Carlos Rosero, Petro lanzó una frase polémica que fue catalogada como racista:

“A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”.

Por otro lado, también tuvo palabras para los medios de comunicación:

“Buenas noches, ciudadanos y ciudadanos de Colombia y grancolombianos que siempre hemos sido. (...) Invitó a quienes me escuchan a seguir el Consejo de Ministros en los canales públicos porque nos censuraron, cuando la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo funciona el Gobierno, sin mentiras. El dueño de los canales que hacen uso del espectro son los privados, contratistas del Gobierno; pero el espectro sobre el cual se hacen las emisiones es del pueblo colombiano y no puede haber una expropiación del pueblo”, afirmó Petro.