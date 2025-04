Yeison Jiménez confesó por qué no lanzó video con Esperanza Gómez, “voy a quedar como la copia”

Uno de los cantantes más conocidos al hablar del género popular es Yeison Jiménez, que durante más cinco años ha buscado dar a conocer su talento y aunque este no ha sido sencillo, ha alcanzado éxitos como ‘Bendecida’, ‘Aventurero’ y ‘Hasta la madre’, que han sido los que lo han llevado a recorrer diferentes países del mundo. Pero, fuera de los escenarios, también ha buscado llevar a cabo nuevos proyectos, tal es el caso de su pódcast que cuenta con diferentes invitados en cada uno de sus episodios y en medio de uno de ellos Jiménez confesó por qué no lanzó video con Esperanza Gómez.

¿Cuál es el pódcast de Yeison Jiménez?

Luego de varios meses de preparación, Yeison le dio paso a su nuevo proyecto como lo es su pódcast, el cual le eligió el nombre en compañía de sus seguidores, siendo conocido como ‘Camino al éxito’ y la fecha lleva ya varios capítulos, donde el artista busca que sus invitados cuenten su historia, pero también las acciones hechas detrás de sus negocios y carreras en la industria, donde también aprovecha para contar varios detalles de su vida.

¿Qué pasó con el video de Yeison Jiménez y Esperanza Gómez?

Durante el más reciente capítulo de su pódcast y sobre el final del mismo, luego de que el invitado contara su historia, Yeison aprovechó para mencionar a Esperanza Gómez y las diferentes situaciones con las que tuvo que lidiar y que trajo consigo que no pudiera compartirlo.

“Este pódcast tiene invitados de todo, yo quiero traer a Esperanza, yo ya estuve por ahí en un video con Esperanza, pero ese video no es público jajaj. No saben qué yo hice un video con Esperanza Gómez y nunca lo pude sacar, era la primera idea de este pódcast, pero íbamos a hacer videos chimbas y había un reto en un motel, fue con Esperanza Gómez en Cali. Pero nunca lo pude sacar, no fue solo en específico ese video, sino todo lo que habíamos grabado.

Eso se llamaba de ‘Parla con Yeison Jiménez’ y salió ‘The Juanpis Show’ primero que nosotros, entonces yo dije voy a quedar como la copia de Juanpis entonces todo ese material se perdió, pero hacer el pódcast a mí me cuesta por mis tiempos", agregó Yeison Jiménez.