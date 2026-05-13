Paranormal: perros de Germán Vargas Lleras presintieron su muerte

Foto de los perros Toño y Henry habrían anticipado la muerte de Germán Vargas Lleras, según su asistente personal.

Tomada de la cuenta de Instagram de Germán Vergas Lleras y el canal de Youtube de Cambio Radical.

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue dejando historias que han conmovido a miles de personas en Colombia. Esta vez, un relato contado durante las honras fúnebres del dirigente político llamó la atención por su tono emotivo y hasta paranormal: según una de sus colaboradoras más cercanas, los perros del exvicepresidente habrían presentido su fallecimiento días antes de que ocurriera.

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La historia fue revelada por Margeny Padilla, asistente personal de Vargas Lleras durante más de 24 años y actual cuidadora de sus mascotas, en medio de una entrevista realizada durante la transmisión especial del funeral por Red+ Noticias.

“Margeny aseguró que los perros ‘Toño’ y ‘Henry’ comenzaron a comportarse de manera extraña días antes de la muerte del exvicepresidente”, relató.

Según explicó, los bulldogs franceses del exvicepresidente permanecían inquietos, cabizbajos y mostraban señales de tristeza que llamaron profundamente su atención.

La asistente manifestó que los animales permanecían con la cabeza baja, no querían levantarse y parecían sentir que algo estaba ocurriendo con su cuidador.

Con evidente tristeza, la mujer aseguró que los perros incluso aullaban constantemente y se mostraban más sensibles de lo habitual.

Padilla expresó que las mascotas presintieron la muerte de don Germán y que ese comportamiento terminó cumpliéndose días después.

“Estaban muy tristes, con la cabeza gacha, no levantaban cabeza, como si presintieran la muerte del jefe y así sucedió días más tarde”, contó la empleada.

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El episodio generó múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron las creencias populares que aseguran que los perros pueden percibir energías o situaciones que los seres humanos no alcanzan a detectar.

La presencia de ‘Toño’ y ‘Henry’ durante las exequias de Germán Vargas Lleras también terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del funeral.

Los bulldogs franceses acompañaron la cámara ardiente en el Palacio de San Carlos y posteriormente estuvieron presentes durante el traslado del féretro hacia la Catedral Primada de Bogotá.

“Las mascotas permanecieron junto a la familia y acompañaron los actos fúnebres que despidieron al exvicepresidente”, señalaron asistentes al homenaje.

Actualmente, los perros quedaron bajo el cuidado de Clemencia Vargas, hija única del dirigente político.

Aunque muchos colombianos conocieron a Vargas Lleras por su carácter fuerte y sus intensos debates políticos, personas cercanas aseguran que en la intimidad mostraba una faceta completamente distinta, especialmente cuando compartía tiempo con sus mascotas.

Durante años, ‘Mancho’, ‘Toño’ y ‘Henry’ fueron protagonistas frecuentes de sus publicaciones familiares y momentos privados.

“Personas cercanas al entorno del exvicepresidente recordaron que los perros eran considerados parte fundamental de su familia”, indicaron allegados.

El propio Vargas Lleras habló públicamente en varias ocasiones sobre el cariño que sentía por sus mascotas. En una entrevista difundida en redes sociales explicó incluso el origen de los nombres de sus bulldogs franceses.

“El exvicepresidente contó que Toño fue nombrado en honor a su hermano José Antonio y Henry hacía referencia a su hermano Enrique”, recordaron.

Además, confesó que “Toñito” era el más consentido, mientras que Henry se caracterizaba por ser inquieto y destructivo dentro de la casa.

También relató algunos hábitos cotidianos que compartía con ellos.

“Vargas Lleras aseguró que todas las noches les daba galletas antes de dormir, una rutina que disfrutaba profundamente”, señalaron.

La relación del dirigente con los animales también estuvo marcada por momentos dolorosos. Personas cercanas recordaron que años atrás sufrió la pérdida de unos pastores alemanes que habrían muerto tras un presunto envenenamiento, situación que afectó emocionalmente a toda la familia.

Incluso, Clemencia Vargas aclaró en entrevistas que el cariño de su padre hacia los perros no respondía a ninguna estrategia política.

“La hija del exvicepresidente manifestó que se trataba de un amor genuino hacia los animales y no de una imagen construida para el público”, explicó.

En junio de 2025, el propio Germán Vargas Lleras anunció con tristeza la muerte de Manchito, otro de sus bulldogs franceses.

“El dirigente político expresó que el perro había llenado de alegría a su familia durante nueve años”, recordaron usuarios en redes sociales.

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Ahora, tras el fallecimiento del exvicepresidente, miles de personas han vuelto a recordar esa faceta más humana y sensible que mostraba junto a sus mascotas, especialmente después de las imágenes de ‘Toño’ y ‘Henry’ acompañando silenciosamente las honras fúnebres de quien fue su inseparable compañero.

Acá puede ver la entrevista a la asistente Germán Vargas Lleras a la 1:59 minutos: