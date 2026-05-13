Revelan quién habría sido la última pareja de Germán Vargas Lleras y el mensaje que conmueve tras su muerte

Foto Ana María Palau habría confirmado su relación con Germán Vargas Lleras tras su muerte con emotivo mensaje.

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras volvió a poner bajo la mirada pública no solo su legado político y las controversias que marcaron su carrera, sino también aspectos reservados de su vida sentimental. En medio de los homenajes y mensajes tras su fallecimiento, una publicación realizada por Ana María Palau terminó despejando las dudas que durante años rodearon la cercanía entre ambos.

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La exfuncionaria compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al líder de Cambio Radical, acompañada por una frase que algunos medios interpretaron como una confirmación de la relación sentimental que mantenían.

“Hasta la eternidad”: la publicación de Ana María Palau que despejó dudas sobre su relación con Germán Vargas Lleras

“Palau escribió junto a la imagen la frase ‘El regalo más grande. Hasta la eternidad’, mientras sonaba de fondo la canción El Regalo Más Grande, del cantante italiano Tiziano Ferro”, señalaron usuarios que reaccionaron a la publicación.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios entre dirigentes políticos, empresarios y personas cercanas al exvicepresidente, pues durante años la relación entre ambos había sido un secreto a voces en los círculos de poder de Bogotá.

Aunque nunca existió una confirmación pública oficial, diferentes sectores políticos señalaban desde hace tiempo que Ana María Palau hacía parte del entorno más íntimo de Vargas Lleras, especialmente después de la separación del dirigente con Luz María Zapata, divorcio que se oficializó en 2024.

La publicación terminó convirtiéndose en el primer gesto público que deja entrever la dimensión sentimental de la relación.

“Diversas personas cercanas al exvicepresidente aseguraban desde hace años que Palau no solo era una de sus colaboradoras políticas más importantes, sino también su compañera sentimental”, indicaron versiones conocidas en Bogotá.

Además de acompañarlo en reuniones estratégicas y eventos políticos, Ana María Palau construyó una importante trayectoria propia dentro del escenario público colombiano.

La abogada y politóloga de la Universidad de los Andes ocupó cargos de alto nivel durante el gobierno del expresidente Iván Duque, entre ellos la Consejería Presidencial para las Regiones, desde donde mantuvo contacto permanente con gobernadores, alcaldes y dirigentes regionales.

“En distintos sectores políticos reconocían que Palau se convirtió en una de las figuras más cercanas a Vargas Lleras tanto en decisiones estratégicas como en asuntos personales”, señalaron personas del entorno político.

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La publicación apareció pocos días después de la muerte de Germán Vargas Lleras, ocurrida el pasado 8 de mayo de 2026 en Bogotá, luego de varios años enfrentando complicaciones de salud derivadas de un cáncer y un tumor cerebral que deterioraron progresivamente su estado físico.

El fallecimiento del exvicepresidente generó reacciones en todos los sectores políticos del país y revivió episodios poco conocidos de su vida familiar.

Durante cerca de 25 años, Vargas Lleras sostuvo una relación con Luz María Zapata, reconocida dirigente del ámbito político y administrativo colombiano. Ambos se casaron el 13 de agosto de 2010 en Coral Gables, Florida, consolidando una de las uniones más visibles dentro de la política nacional.

Sin embargo, en 2024 se confirmó oficialmente el divorcio entre ambos, poniendo fin a una relación de más de dos décadas.

“Tras la separación, la cercanía entre Vargas Lleras y Ana María Palau comenzó a ser cada vez más comentada dentro de los círculos políticos de Bogotá”, indicaron fuentes cercanas al exvicepresidente.

Aunque el líder de Cambio Radical nunca tuvo hijos con Luz María Zapata, sí era padre de Clemencia Vargas, fruto de su matrimonio anterior con María Beatriz Umaña Sierra.

Clemencia desarrolló una carrera alejada de la política y se destacó en el mundo de la danza profesional en Estados Unidos, participando en eventos y espectáculos internacionales.

“Su hija hizo parte de aperturas de conciertos de artistas como Beyoncé, Destiny’s Child y NSync, además de impulsar proyectos culturales en Colombia”, recordaron allegados a la familia.

En 2024, el exvicepresidente mostró una faceta más íntima cuando anunció públicamente que se convertiría en abuelo por primera vez.

“Vargas Lleras expresó en redes sociales la felicidad que sentía por la llegada del hijo de Clemencia, dejando ver un lado mucho más familiar y emocional”, señalaron.

La vida política del dirigente también estuvo marcada por episodios dramáticos y polémicos. Uno de los más recordados ocurrió en 2002, cuando recibió un libro bomba en su oficina del Congreso.

“El entonces senador relató años después que el paquete explotó entre sus manos y le causó graves heridas, incluyendo la amputación de varios dedos”, recordaron.

Años más tarde, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, reconoció que las extintas FARC estuvieron detrás de ese atentado.

Además, en 2005 sobrevivió a otro ataque con carro bomba en Bogotá y posteriormente protagonizó distintas controversias políticas, entre ellas enfrentamientos con figuras como Claudia López y el presidente Gustavo Petro.

Pese a las polémicas, Germán Vargas Lleras logró consolidar una de las carreras políticas más influyentes del país. Fue senador, presidente del Congreso, ministro, candidato presidencial y vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017.

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Ahora, tras su muerte, el mensaje publicado por Ana María Palau terminó revelando públicamente una historia sentimental que durante años permaneció rodeada de silencio y discreción en los pasillos del poder colombiano.