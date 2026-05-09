El mensaje de la exesposa de Germán Vargas Lleras tras su muerte

Foto la despedida de Luz María Zapata a Germán Vargas Lleras revive la historia más íntima del exvicepresidente.

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo provocó reacciones en el panorama político colombiano, sino también mensajes cargados de nostalgia y dolor por parte de quienes compartieron años de vida junto al exvicepresidente. Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de su exesposa, Luz María Zapata, quien decidió despedirse públicamente del dirigente político tras confirmarse su fallecimiento este viernes 8 de mayo en Bogotá.

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El líder de Cambio Radical murió luego de enfrentar durante varios años una compleja enfermedad que deterioró progresivamente su estado de salud. Según se conoció, había permanecido hospitalizado desde el pasado 9 de marzo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente falleció por complicaciones derivadas de su condición médica.

La despedida de Luz María Zapata a Germán Vargas Lleras revive la historia más íntima del exvicepresidente

En medio de la conmoción que produjo la noticia, Luz María Zapata utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que le dejó la partida de quien fue su compañero durante más de dos décadas. La excandidata vicepresidencial compartió dos fotografías en las que aparece junto a Germán Vargas Lleras, sonriendo y posando en momentos personales alejados de la esfera pública.

“Descansa en paz”, escribió la dirigente política en una breve pero emotiva publicación que rápidamente recibió mensajes de solidaridad por parte de figuras reconocidas y seguidores cercanos a la familia.

Entre las reacciones destacó la de Ingrid Betancourt, quien le expresó públicamente su apoyo. La excandidata presidencial manifestó que “sabía lo duro que había sido todo este proceso” y le envió “un abrazo desde el alma”. También reaccionó la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos, quien lamentó el fallecimiento con un corto mensaje de condolencias.

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La publicación de Luz María Zapata despertó nuevamente el interés sobre la historia sentimental y familiar del exvicepresidente, quien durante años mantuvo su vida privada lejos de los reflectores pese a ser una de las figuras más visibles de la política colombiana.

La relación entre Germán Vargas Lleras y Luz María Zapata se extendió por más de 25 años. Aunque oficialmente estuvieron casados durante cerca de 14 años, el vínculo sentimental comenzó mucho antes de llegar al altar. La pareja contrajo matrimonio el 13 de agosto de 2010 en Coral Gables, Florida, después de más de una década de relación.

Durante esos años, Luz María Zapata consolidó una importante trayectoria en el sector público. Fue directora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y recientemente participó en política nacional como fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo.

Sin embargo, a mediados de 2024 se conoció públicamente que el matrimonio había llegado a su fin mediante divorcio, una noticia que generó sorpresa debido al bajo perfil con el que ambos manejaron siempre su relación.

Pese a no haber tenido hijos con Luz María Zapata, Germán Vargas Lleras sí era padre de una única hija: Clemencia Vargas, fruto de su anterior matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra.

Clemencia construyó una carrera en el mundo artístico y de la danza profesional en Estados Unidos. Su trayectoria la llevó a participar en eventos de gran nivel internacional, incluyendo aperturas de conciertos de artistas como Beyoncé, Destiny’s Child y NSYNC. Además, fundó la academia Vive Bailando en Bogotá, enfocada en procesos artísticos y sociales.

En 2024, el propio Vargas Lleras había compartido públicamente la felicidad que sentía por convertirse en abuelo, luego de que Clemencia anunciara la llegada de su primer hijo.

Por su parte, María Beatriz Umaña Sierra, madre de Clemencia, también desarrolló una carrera vinculada al sector diplomático. Se desempeñó como consejera de Relaciones Exteriores y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá.

La muerte del exvicepresidente también volvió a traer a la memoria uno de los episodios más dramáticos de su carrera política: el atentado con un libro bomba ocurrido el 13 de diciembre de 2002.

En ese momento, Germán Vargas Lleras se desempeñaba como senador de la República y recibió un paquete en su oficina del Congreso que aparentaba ser un obsequio. El artefacto explosivo estaba oculto dentro de un libro y detonó cuando lo abrió.

Años después, el dirigente recordó aquel episodio en una entrevista concedida a la revista SoHo. Según relató, la explosión le destrozó parte de la mano y le dejó secuelas permanentes.

“La mano derecha quedó literalmente colgando de un hilo”, recordó el político al describir el atentado que cambió para siempre su vida.

En el mismo testimonio aseguró que un libro de la artista Ana Mercedes Hoyos terminó protegiéndole el pecho y evitando que la explosión comprometiera su rostro.

El ataque le provocó la amputación de varios dedos y fortaleció su postura de confrontación contra las guerrillas, especialmente contra las extintas FARC. Décadas después, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, reconoció públicamente la responsabilidad de esa organización en el atentado.

El episodio no fue el único hecho violento que enfrentó. En 2005, Vargas Lleras sobrevivió a un segundo atentado cuando un carro bomba explotó cerca de su esquema de seguridad tras salir de una entrevista radial en Bogotá. Aunque resultó ileso, nueve personas terminaron heridas.

En mayo de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Germán Vargas Lleras como víctima de las FARC por ambos atentados, calificándolos como crímenes no amnistiables cometidos en medio del conflicto armado colombiano.

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Ahora, mientras Colombia sigue reaccionando a su fallecimiento, el mensaje de Luz María Zapata se convirtió en una de las despedidas más comentadas hacia un hombre que marcó durante décadas la política nacional y cuya vida estuvo atravesada tanto por el poder como por la violencia del conflicto armado.