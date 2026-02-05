Jessi Uribe expuso delicada situación con exmánager por regalías de sus canciones: “todo se los entregue”

Jessi Uribe, el reconocido cantante y músico colombiano se ha dado a conocer por su potente voz que lo ha llevado a conquistar el corazón de millones de fanáticos, que lo siguen desde su participación en programas como“La Voz Colombia”y“A otro nivel”, donde demostró su talento y versatilidad interpretando diversos géneros musicales.

Hace algunos días llegó el cantante popular pódcast mexicano de Jessie Cervantes, donde recordó cuál fue uno de los episodios más difíciles de su historia musical, en relación con un asunto legal con un exmánager que manejó su carrera y administró las regalías, pero le haría una mala pasada.

Puede leer: Jessi Uribe reveló en tarima que grabaría una canción con Yeison Jiménez para la Selección Colombia

Los hechos se habrían dado al inicio de su carrera, donde el cantante se definió como y ingenuo al confiar en una sola persona que ejercía varios roles importantes como su representante, abogado, disquera y administrador de las ganancias que recibía por su trabajo. Fueron alrededor de diez años que el cantante popular manejo esta dinámica, donde esperaba tener ese impulso para poder llegar muy lejos en la industria musical.

En cuanto a regalías de canciones que escribió para otros artistas, afirmó que no recibió ningún tipo de retribución económica, pero llegó el punto en el que Uribe se percató de inconsistencias y movimientos. Esto en parte por su relación con Paola Jara, quien se convirtió en su pareja, pero también le ayudo a entender lo que estaba subiendo legalmente con su carrera: “Paola me empezó a hablar de las regalías, de cómo funcionaban las cosas”, comentó.

Así fue como se dio cuenta que su ma2nager se quedaba con el 50% de las ganancias y el otro 50 para la distribuidora para quedarse él sin un solo peso: “Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”, afirmó. En todo el relato, el artista no dio el nombre de su exmánager, pero muchos lo han relacionado al famoso “Rafa, la fe”, mientras que en el relato continuó explicando que varias de sus canciones no estaban registradas a su nombre en la respectiva sociedad de autores, ya que el exmánager se encargó de ubicarse bajo la figura de coautor y esto era un obstáculo.

“Eso no era mío porque él se metía como autor. Y es la primera vez que hablo de esto públicamente, porque ahora estamos en procesos legales y ya puedo decirlo con conocimiento”, contó el artista.