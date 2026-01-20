Jessi Uribe salió a defenderse tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más influyentes en Colombia, alcanzando así un éxito también internacionalmente. En medio de su rol en la música, el bumangués encontró el amor en la también cantante, Paola Jara, quien logró robarse su corazón y luego de un tiempo de noviazgo se casaron para mayo del 2022 y hace pocas semanas confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia.

En medio de su éxito y también de la llegada de su pequeña hija, tanto Paola como Jessi tuvieron que afrontar el fallecimiento de un querido amigo como lo fue Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero luego de que su avioneta presentara algunas fallas y por ende, se incendiara.

Tal noticia conmocionó a Colombia y por supuesto, a sus amigos, entre ellos Jessi Uribe, quien no dudó en lamentar lo ocurrido y reiterarle el cariño a su amigo. Sin embargo, la serie de rumores no se hicieron esperar en medio de este doloroso hecho, donde aseguraban que Uribe le realizó brujería a Jiménez teniendo así qué ver en su fallecimiento.

Ante este hecho, Jessi Uribe y su equipo de trabajo no dudaron en referirse a este tema por medio de un comunicado en el que se expone:

“Desde el equipo legal y de comunicaciones del artista Jessi Uribe nos permitimos informar a la opinión pública, a los medios de comunicación y comunidad digital que rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jimenez donde se involucra a Jessi Uribe.

Dichas publicaciones realizadas a través páginas web, canales en youtube y redes sociales han tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional y constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, así como causando afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar.

Así mismo, somos enfáticos en rechazar la difamación que portales web, redes sociales, entre otros, ,alrededor de

fallecimiento de Yeison Jiménez, utilizando su muerte como herramienta para generar publicaciones virales y contenidos malintencionados. Este tipo de acciones no solo ensucia injustamente su buen nombre, sino que además constituyen un atentado directo contra su memoria, su legado y el respeto debido a su familia.

En razón de lo anterior, informamos que ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con acompañamiento y

articulación con las autoridades competentes, incluyendo un proceso de verificación y rastreo con apoyo de la Policía Nacional - Policía Cibernética En ese sentido, solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores”, fueron las respectivas declaraciones compartidas a través de las redes sociales de Jessi Uribe.