Ayda Valencia confesó si Abelardo de la Espriella será el próximo presidente

Reconocida como una de las videntes y expertas en fenómenos paranormales más influyentes de Colombia, Ayda Valencia se ha ganado un lugar en los hogares del país gracias a su capacidad para conectar con lo invisible. Su salto a la fama masiva se dio principalmente a través del programa ‘Ellos están aquí’, donde su sensibilidad para percibir energías y presencias en lugares cargados de historia y misterio cautivó a la audiencia. Más allá de las cámaras, Ayda ha construido una sólida carrera como terapeuta alternativa, utilizando sus dones para guiar a las personas en procesos de sanación emocional y espiritual, alejándose del simple espectáculo para enfocarse en el bienestar del ser.

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La vidente desde hace varios años ha alcanzado un amplia visibilidad más allá de su rol en la televisión colombiana, sino haciendo parte de las redes sociales. En medio de una de sus más recientes apariciones y en conversación con la emisora ‘Vibra’, Ayda habló de las próximas elecciones presidenciales refiriéndose a Abelardo de la Espriella y su posible llegada a la Casa de Nariño.

“Es difícil porque yo soy apolítica, no soy de izquierda ni de derecha (...) Desde hace un año, cuando empezó Vicky su campaña que era como la fuerte y me decían ‘una mujer’ y yo no, por ahora no veo a una mujer en el poder (...) Va a estar fuertecito, pero no gana (...) Va a ver un cambio”, fueron las declaraciones de Ayda Valencia que para muchos dejan ver que para ella Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia.

El día en que Aida Valencia se quedó sin signos vitales

En la entrevista comentó lo que sucedió “Salimos a otro cementerio. Yo entro caminando y ni siquiera se estaba grabando el programa porque estábamos en el reconocimiento del lugar. Rafa dijo que en este cementerio pasaba algo y si yo lo descubría sería un hit. Escucho eso pero yo inmediatamente me mando la mano a mis partes íntimas porque sentí un empalamiento y yo me doble y me empecé a ahogar, no podía ni respirar”, mencionó.

Así mismo señaló el momento de más pánico para ella y todo el equipo del programa “Yo me acuerdo que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y yo caigo y no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo. Me llevan en ambulancia a la base ya allá los paramédicos quedaron impactados porque yo seguía gritando (...) la oximetría me marcaba en 24, una persona sin vida, cuando una persona está sin vida marca entre 25 para abajo y todo marcaba como una persona fallecida, y yo les decía “No me cojan que es el muerto. Sin razón aparente empecé a sangrar”.