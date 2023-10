La vez que Aida Valencia se quedó sin signos vitales en medio de un caso paranormal

Aida Valencia es una de las clarividentes más reconocidas del país por haber participado en ‘Ellos están aquí', un programa paranormal del Canal RCN, donde se encargaban de recorrer diferentes partes del país y poder encontrar espíritus o entes en diferentes lugares y poder ayudarlos a encontrar su camino.

En algunos de los capítulos se pudo evidenciar la afectación que tuvo en ella estar presente en estos lugares, llegando a percibir olores, contacto físico, dolores de cabeza y mareos, esto, como manera de sintomatizar lo experimentado con los entes. Pero en una reciente entrevista con ‘Lo Sé Toto’ Aida reveló detalles de lo que ella catalogó como ‘el susto de su vida’.

El día en que Aida Valencia se quedó sin signos vitales

En la entrevista comentó lo que sucedió “Salimos a otro cementerio. Yo entro caminando y ni siquiera se estaba grabando el programa porque estábamos en el reconocimiento del lugar. Rafa dijo que en este cementrio pasaba algo y si yo lo descubría sería un hit. Escucho eso pero yo inmediatamente me mando la mano a mis partes íntimas porque sentí un empalamiento y yo me doble y me empecé a ahogar, no podía ni respirar”, mencionó.

Así mismo señaló el momento de más pánico para ella y todo el equipo del programa “Yo me acuerdo que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y yo caigo y no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo. Me llevan en ambulancia a la base ya allá los paramédicos quedaron impactados porque yo seguía gritando (...) la oximetría me marcaba en 24, una persona sin vida, cuando una persona está sin vida marca entre 25 para abajo y todo marcaba como una persona fallecida, y yo les decía “No me cojan que es el muerto. Sin razón aparente empecé a sangrar”