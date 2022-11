Caso Colmenares: vidente revela detalle estremecedor después de recorrer el parque El Virrey

Este lunes, 31 de octubre, se cumplieron 12 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un caso que sigue siendo un misterio. La vidente Ayda Luz Valencia decidió recorrer el parque El Virrey, ubicado en el norte de Bogotá, en donde fue encontrado el cuerpo del estudiante de la Universidad de Los Andes y reveló un detalle que la dejó perturbada.

En medio de una entrevista con HSB Noticias, la vidente recorrió junto el lugar en el que fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares hace 12 años, luego de haber salido a una fiesta de disfraces con sus compañeros de universidad.

De acuerdo con Ayda Valencia, esta es la primera vez que decide hablar sobre la muerte de Luis Andrés, y para hacerlo, decidió recorrer el lugar para experimentar si podría sentir algo que pudiese contar.

La vidente reveló que una persona llegó a una consulta para preguntarle por el caso Colmenares y desde entonces inició su contacto con la muerte del estudiante.

“Es una muerte traumática, siento mucha angustia, miedo y ganas de salir corriendo. Me siento en peligro, siento impotencia”, reveló la vidente.

Vidente asegura que Luis Andrés no murió por accidente

También dijo que “recuerdo de esa época que él les decía que por favor sacaran el cuerpo, que volvieran a hacer la autopsia. Él decía que por favor lo hicieran, para que buscaran justicia. Él me dejó muy claro que esto no había sido un accidente”.

Ayda Luz confesó que no sintió ningún alma en pena durante el recorrido por el caño; sin embargo, fue enfático al decir que la muerte de Luis Colmenares no sucedió en el lugar que se cree, porque el joven llegó al sitio muerto.

“Luis Andrés no está aquí, el alma de él no la siento aquí penando, sufriendo. Para mí, él trascendió… No sé si me estoy equivocando, pero lo digo desde lo que siento, y es que él no murió aquí. Aquí se encontró el cuerpo de él y es válido, pero que la muerte haya ocurrido en esta zona como tal, estoy segura que no. Estoy segura que cuando a él lo dejan aquí, ya estaba muerto”, finalizó.