Hijastro de Catalina Gómez habló del complejo diagnóstico que recibió y que lo llevó al quirófano

Si hay un rostro que personifica la esencia de las mañanas en Colombia, ese es el de Catalina Gómez. Con casi dos décadas al frente de ‘Día a Día’, la presentadora antioqueña se ha consolidado como la anfitriona favorita de Caracol Televisión, logrando entrar a los hogares del país con una mezcla de carisma, serenidad y profesionalismo. Más allá de las cámaras, ‘Cata’ como le dicen de cariño ha sabido evolucionar junto a su audiencia, convirtiéndose en un referente de estilo de vida, maternidad y bienestar, reafirmando que su vigencia en la televisión nacional no es cuestión de suerte, sino de una conexión genuina que trasciende la pantalla.

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¿Quién es el hijastro de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El hijastro de Catalina Gómez es Lucas Sampedro, quien estaría sobre sus 25 años de edad. El joven desde su niñez estuvo haciendo parte de la industria del entretenimiento, teniendo en cuenta el rol de su padre como vicepresidente de entretenimiento de Caracol, pero Lucas decidió convertirse en periodista, graduándose ya hace un tiempo de la Universidad Javeriana.

Pero antes de que alcanzara su título profesional, Lucas ya hacía parte de la emisora que también hace parte de Caracol Televisión como lo es ‘Blu Radio’, destacándose por el talento con el que cuenta avanzando rápidamente en este rol.

¿Qué pasó con el hijastro de Catalina Gómez?

En pasadas apariciones, Lucas Sampedro dio a conocer que algunos problemas de salud lo llevaron a alejarse un tiempo de su rol como periodista en ‘Blu Radio’. Aunque para aquel momento no reveló mayores detalles, lo cierto es que en medio de su más reciente aparición el hijastro de Catalina Gómez dejó claro que no ha sido fácil:

"13 de mayo: Hace un año mi vida se frenó un poco. Apareció una bola en mi cachete que fue muchas cosas en poco tiempo… primero bruxismo, luego un quiste, y después la palabra que nadie quiere escuchar. Fueron días largos de exámenes, cirugía y radioterapia. Más de un mes con dolor al tragar y al hablar, lo que me dejó fuera del aire, pero que a la vez me dejó claro que tantas cosas que damos por sentadas pueden cambiar en un segundo. Hoy, un año después de la cirugía y con la tranquilidad de saber que todo quedó atrás, solo me queda agradecer. A todos los que me acompañaron, de cerca o de lejos: De corazón, gracias", fueron las declaraciones por parte de Lucas Sampedro.