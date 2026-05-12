“Soy uribestia y paraca”: Mujer se enfrentó a ‘petristas’, pero salió perdiendo con su arenga

Ya quedan pocos días para lo que será la primera vuelta de las presidenciales, lo que ha llevado a varias confrontaciones entre alguna parte de la ciudadanía, especialmente la ya tradicional discusión entre ‘petristas’ y ‘uribistas’. Justamente, una seguidora del expresidente Uribe está siendo criticada por decir que no solo pertenecía a esta colectividad, sino también por afirmar que es orgullosamente “paraca”.

Wally, senador del Pacto Histórico, fue el encargado de postear este video en el que se ve a la femenina enfrentarse a algunos seguidores de Gustavo Petro, a quienes no bajó de “guerrilleros”, para inmediatamente decir con orgullo que es “uribestia y paraca”, lo que la llevó a recibir una ola de críticas.

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“Esa señora representa a la derecha, subnormal e ignorante”, “He ahí una mísera muestra de ignorancia, aceptando muerte y estupidez humanitaria”, “El daño que le hicieron a esta gente, ¡por Dios!“, ”Tocaría hacer famosos a todos los uribestias, todos son iguales, gritan igual, se expresan igual.Toda una gentuza verdulera", “La hacemos famosa y termina en el congreso”, y “Es mejor ignorar a esas personas”, fueron algunas de las reacciones en la red social ‘X’.

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Uribe le regaló un costoso pony a Westol, pero le puso una dura condición para poder entregárselo

El pasado 26 de marzo, el streamer Luis Fernando Villa, conocido como WestCol hizo una transmisión con el presidente Gustavo Petro que aún sigue haciendo eco por lo diferencial y cercano de la conversación, en la que las problemáticas de los jóvenes estuvieron latentes. Tras este encuentro se vino otro muy esperado, el que tuvo con el expresidente Uribe en pleno Día de la Madre, en el que el exmandatario le regaló un pony que será usado para una noble causa.

Nuevamente, el nombre de ‘West’ volvió a ser tendencia, debido a que, basado en su manera de ver el mundo y sus vivencias, realizó una serie de preguntas relacionadas con educación, seguridad y salud, alejándose del esquema tradicional de los medios, lo que permitió que la conversación se desarrollara sin filtros y de manera fluida; incluso, teniendo intervenciones por parte de la audiencia del creador de contenido.

Gran parte del stream se realizó en la parte que el mandatario tiene dispuesta para la crianza de sus animales, lo que llevó a Uribe Vélez a contarle varias historias y mostrarle la gran cantidad de monturas para cabalgar que le han regalado en su larga trayectoria política .

En medio del recorrido, el exmandatario le hizo una propuesta bastante contundente al joven, a quien le dijo que le iba a dar un pony recién nacido para que realizara una rifa, con el compromiso de que el dinero que se recolectara sea destinado para una causa social.