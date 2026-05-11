“Temía por su vida”: Santos contó incómodo detalle sobre la relación entre Uribe y Vargas Lleras

El fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras tiene de luto al mundo político. En las últimas horas, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la relación que tuvieron y a las presiones que tuvo cuando quiso nombrarlo como uno de sus ministros.

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En 2010 Santos había llegado a la Presidencia como una figura del continuismo del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Según Santos, su antecesor le hizo llegar sus apreciaciones sobre los nombramientos que haría en su gabinete ministerial.

“El expresidente Uribe me mandó a decir que si yo nombraba a Germán Vargas como ministro de Defensa, él se iba del país, se exiliaba, porque temía por su vida. Ese era el grado de distanciamiento que existía entre Germán y el expresidente Uribe”, manifestó Santos en una entrevista con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, señaló que la llegada de Vargas Lleras a su gobierno no le gustó al expresidente Uribe. Esto, además, se agudizó con el aterrizaje de otras figuras, como la de Rafael Pardo.

“El presidente que fue elegido fui yo. Yo no le estaba consultando al expresidente Uribe quién tenía que ser o no ministro. Yo estaba con la idea de generar un gabinete que le diera gobernabilidad al país: con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el partido Cambio Radical. Eso era un propósito político muy importante y el hecho de que el expresidente Uribe no le gustara, no era motivo suficiente para que yo procediera en esa elección”, comentó Santos.

¿Qué ha dicho el expresidente Uribe sobre Vargas Lleras?

En contraste, en la misma emisora también entrevistaron al expresidente Uribe, quien advirtió que Vargas Lleras era un “líder de esos que nacen muy pocas veces”.

Así mismo, sostuvo que viajó desde Medellín hacia Bogotá con el firme propósito de asistir a las exequias del exvicepresidente. Y se refirió a los distanciamientos que tuvieron mientras él se encontraba con vida.

“Cualquier diferencia política y coyuntural conmigo es pequeña frente a mi admiración. Hace mucha falta el doctor Vargas Lleras”, puntualizó Uribe.