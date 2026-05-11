Uribe le regaló un costoso pony a Westol, pero le puso una dura condición para poder entregárselo

El pasado 26 de marzo, el streamer Luis Fernando Villa, conocido como WestCol hizo una transmisión con el presidente Gustavo Petro que aún sigue haciendo eco por lo diferencial y cercano de la conversación, en la que las problemáticas de los jóvenes estuvieron latentes. Tras este encuentro se vino otro muy esperado, el que tuvo con el expresidente Uribe en pleno Día de la Madre, en el que el exmandatario le regaló un pony que será usado para una noble causa.

Nuevamente, el nombre de ‘West’ volvió a ser tendencia, debido a que, basado en su manera de ver el mundo y sus vivencias, realizó una serie de preguntas relacionadas con educación, seguridad y salud, alejándose del esquema tradicional de los medios, lo que permitió que la conversación se desarrollara sin filtros y de manera fluida; incluso, teniendo intervenciones por parte de la audiencia del creador de contenido.

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Gran parte del stream se realizó en la parte que el mandatario tiene dispuesta para la crianza de sus animales, lo que llevó a Uribe Vélez a contarle varias historias y mostrarle la gran cantidad de monturas para cabalgar que le han regalado en su larga trayectoria política.

En medio del recorrido, el exmandatario le hizo una propuesta bastante contundente al joven, a quien le dijo que le iba a dar un pony recién nacido para que realizace una rifa, con el compromiso de que el dinero que se recolectara sea destinado para una causa social.

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Esto respondió Uribe cuando WestCol le preguntó por los falsos positivos

En esta conversación también salieron a relucir señalamientos que implican el nombre de Uribe, como los falsos positivos y el paramilitarismo, a lo que Uribe contestó:

“Después de tanto tiempo, ¿por qué se le sigue involucrando con los falsos positivos? ¿Cómo usted se puede defender de eso?”, expresó Westcol, a lo que Uribe contestó:

“Me duele mucho y me duele que haya ocurrido bastantes casos de violaciones de derechos humanos”.

El creador de contenido le preguntó directamente: “¿Hubo violaciones de derechos humanos?”, el expresidente le respondió:

“Las hubo. Algunos dicen que hubo 600 y 800, otros hablan de 6.400. A mí no me importa, grave uno. Ahora dijo la JEP que hubo más de 7.000, dicen que entre el año 90 y el 2016. ¿Qué hice yo? Cada que había una queja tomaba una acción”, explicó el expresidente.

Uribe confesó que le duele que le digan “paraco”

Igualmente, el exmandatario se sinceró y confesó que le duele que le digan en las calles “paraco”.

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“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’ (...) Ahora he ido a muchas universidades he tenido un buen diálogo y ha sido más amable (...) Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad, ‘ay, paraco’, fortaleza, ay que meterle un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité; ni eso ha servido”, dijo Uribe.