Campanita reveló las condiciones que pondría para estar en un reality internacional; ¿mensaje para Alofoke y Luinny?

Frank Luna, conocido cariñosamente por todo un país como ‘Campanita’, ha decidido no cerrar las puertas a los formatos de telerrealidad, a pesar del desgaste emocional que esto conlleva. Tras su reciente paso por la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y su previa participación en ‘El Desafío’ de Caracol TV, el bailarín y ahora figura pública se encuentra en un momento de introspección sobre su carrera y reveló si estaría en un nuevo programa como estos.

En una entrevista exclusiva concedida a Publimetro, el artista caleño se sinceró sobre su proceso de adaptación y sus planes a corto plazo. Al ser consultado por este medio sobre si regresaría a un encierro de este tipo, su respuesta fue honesta y estratégica.

Reveló que no descarta darle una nueva oportunidad a estos programas, pero aclaró que se dará un tiempo de espera prudente para analizar las propuestas que lleguen a su mesa. Según Luna relató a Publimetro, su experiencia en el formato de RCN fue radicalmente distinta a la de su anterior competencia:

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Campanita LCDLF3 Foto: Canal RCN

“En este reality teníamos una visualización de 24 horas y en el otro era pregrabado y con eso armaban un episodio de una hora. Acá siento que conecté más con las personas: hablé, lloré, bailé, reí y lloré; y fue una conexión más cercana con la audiencia”.

Sin embargo, su disposición tiene un límite claro marcado por la salud mental y el cansancio del aislamiento: “Yo me le mediría a un formato como estos en el extranjero, pero lo haría solo por un poco tiempo, tengo la experiencia, pero solo duraría máximo un mes y medio en ese aislamiento”, argumentó con contundencia durante la charla.

Mientras define su rumbo en los realities, la suerte parece sonreírle en el ámbito laboral artístico. Sorpresivamente, antes de salir de la competencia, una oportunidad de oro ya lo esperaba afuera. Tras realizar una coreografía que resultó ser un “casting en vivo”, una reconocida cantante le ofreció un puesto en su cuerpo de baile para una gira nacional e internacional.

“Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir ‘volada’ de La Casa de los Famosos”, detalló.

Esta oferta llega justo cuando el caleño reafirma que su verdadera meta profesional es consolidarse frente a las cámaras en una faceta diferente a la del baile. Aunque su paso inicial por ‘Día a Día’ como presentador fue objeto de críticas, él lo asume como un proceso de aprendizaje necesario.

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“Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista”, afirmó.

Luna también aprovechó el espacio con el diario gratuito más grande del mundo para reconocer el camino que otros compañeros de set han tomado, como es el caso de Nicolás Arrieta, quien ha logrado posicionarse como host en ‘Buen Día, Colombia’ tras su salida del encierro. “Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí”, reveló.