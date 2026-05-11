Campanita consiguió prestigioso trabajo tras salir de LCDLFC3; ¿nuevo compañero de Nicolás Arrieta en RCN?

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está a pocas semanas de tener su gran final tras la consolidación del Top 6, luego de la eliminación de ‘Campanita’, participante que en entrevista con Publimetro reveló su anhelo de volver a su faceta como presentador; además de expresarnos con contundencia si quisiera o no volver a estar en un reality como estos.

Previo a su paso por este concurso de ‘Nuestra Tele’, Frank Luna, tuvo una destacada participación en el formato de la competencia, ‘El Desafío’ de Caracol TV, del cual pasó para cumplir uno de sus más grandes sueños como profesional, ser presentador en un formato de variedades, como lo fue en ‘Día a Día’.

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Campanita desde 'Día a Día' de Caracol Foto: Instagram @_campanita15

Luna es consciente de que esta oportunidad se le podría volver a dar y más a sabiendas de que uno de los exparticipantes de ‘La Casa’, Nicolás Arrieta, hoy destaca como host en ‘Buen Día, Colombia’, por eso en conversación con el diario gratuito más grande del mundo manifestó algunas de sus expectativas laborales:

“Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. (...) Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista. Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí”, afirmó Campanita.

“Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir ‘volada’ de La Casa de los Famosos”, añadió.

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¿Volvería a estar en un reality como estos?

Tras esta experiencia y sumándose la de ‘El Desafío’, Luna reveló que no descarta darle una nueva oportunidad a este tipo de programas, pero que se dará un tiempo de espera para analizar las propuestas.

“En este reality teníamos una visualización de 24 horas y en el otro era pregrabado y con eso armaban un episodio de una hora. Acá siento que conecté más con las personas: hablé, lloré, bailé, reí y lloré; y fue una conexión más cercana con la audiencia. Yo me le mediría a un formato como estos en el extranjero, pero lo haría solo por un poco tiempo, tengo la experiencia, pero solo duraría máximo un mes y medio en ese aislamiento”, argumentó a Publimetro.



