Querido exparticipante del ‘Desafío’ es confirmado para ingresar a ‘La Casa de los Famosos 3′

Para la fortuna de muchos, “Chepe Fortuna” regresó al canal RCN, siendo una de las producciones más exitosas y recordados por los colombianos, ambientada en la costa caribe. Esta llegó el pasado lunes 1 de diciembre, ocupando la franja de las 8:00 p. m.,esto tras el fin del reality ‘MasterChef Celebrity’.

Esta producción le haría espera a la tercera entrega de ‘La Casa de los Famosos′, la cual continúa en busca de sus participantes, pero también en elecciones de ellos por medio de votación. En el más reciente anuncio fue confirmada Manuela Gomez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele y una reconocida figura del canal caracol.

Se trata de Frank Spiward Luna, conocido ‘Campanita’, quien logró una amplia acogida durante su participación en el ‘Desafío’, lo que lo llevó a convertirse en uno de los favoritos por los televidentes debido a la forma de medirse a cada prueba y también las risas que dejaba en sus compañeros en medio de la convivencia. Aunque no se llevó el premio mayor ni llegó a la gran final del ‘reality’ lo cierto es que logró seguir en su pasión como lo es el baile.

¿Por qué salió ‘Campanita’ de ‘Día a Día’?

De acuerdo con La Kalle, la salida ‘Campanita’ se dio porque su participación tenía un tiempo limitado, ya que dependía directamente de la duración que tendría la emisión del ‘Desafío’. Posteriormente, estableció su propia academia de baile y ahora le dará una nueva oportunidad al reality, que también de convivencia.

¿Quiénes conforman el grupo de 8 de aspirantes a La Casa de los Famosos 3?

Uno de los comentarios más recurrentes hasta el momento, es que la producción del reality y el canal, no han elegido personas que sí son famosas, si bien muchos son influencers, no son del todo reconocidos. El grupo 8 de aspirantes está conformado por:

Tatiana Murillo, más conocida como ‘La barbie colombiana

Kim Zuluaga

Mila Arbeláez

Gisselle Watson

Yuli Ruiz

Kelly García

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′?

Hasta ahora han sido seis los grupos de aspirantes a entrar a la tercera entrega del famoso reality, estos son elegidos por el público, quienes se han encargado de votar por sus favoritos. Las figuras confirmadas son: